​За добу на фронті відбулося 101 боєзіткнення, Сили оборони відбили 36 ворожих атак на Покровському напрямку

Учора ворог завдав по Україні трьох ракетних та 84 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 138 КАБи.

Розпочалась 1080 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 101 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Учора ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 84 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 138 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 2829 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 94 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіаударів зазнали населені пункти: Дмитрівка, Мала Рибиця Сумської області; Сіверськ, Званівка, Бондарне, Новоолександрівка, Одрадне, Новосілка, Новий Комар, Новопіль Донецької області; Гуляйполе Запорізької області, а також по місту Запоріжжя.

На Харківському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Лозова, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Зеленого Гаю, Копанок, Новосергіївки, Греківки, Нового, Зеленої Долини, Новолюбівки, Катеринівки, Ямполівки, Тернів та Колодязів.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Новоторецьке, Покровськ, Піщане, Удачне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлярівка, Успенівка, Дачне, Андріївка та Шевченко.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак на позиції наших військ поблизу Лисівки, Костянтинополя та Роздольного.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили п’ять атак росіян. Крім цього, ворог завдав 47 авіаційних ударів, із застосуванням 76 керованих бомб, а також здійснив 612 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Так, за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу і техніки та гармату російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1340 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 18 бойових броньованих машин, 32 артилерійських системи, засіб протиповітряної оборони, 116 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 96 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.