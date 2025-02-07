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Одну людину вбили і п'ятьох поранили росіяни вчора в Херсонській області

Одну людину вбили і п'ятьох поранили росіяни вчора в Херсонській області
Фото: EPA/UPG

Одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок російських ударів по Херсонській області у четвер. Ворог атакував понад 30 населених пунктів. 

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Молодіжне, Монастирське, Ольгівка, Понятівка, Розлив, Саблуківка, Садове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Широка Балка, Урожайне, Новодмитрівка та Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2  багатоповерхівки та 6 приватних будинків", – йдеться у повідомленні. 

  • Одним з поранених учора є мешканець Дніпровського, по якому росіяни вдарили артилерією.
  • Ворог щоденно вбиває мешканців Херсонської області. 
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