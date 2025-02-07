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На Київщині після атаки російських дронів горів гараж

Постраждалих серед населення немає.

На Київщині після атаки російських дронів горів гараж
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

У Броварському районі Київської області внаслідок атаки російських безпілотників сталася пожежа в гаражі.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація. 

Тривога в області оголошувалася декілька разів та тривала майже всю ніч. Працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі.

Постраждалих серед населення немає.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури також не допущено.

Жителів області закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях поки небезпека не мине.

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