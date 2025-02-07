Директорка Інституту демографії: станом на липень на вільній території України проживало близько 30 млн людей

Станом на липень 2024-го, за даними, заснованими на показниках трьох українських операторів мобільного зв'язку, на вільній території України проживало 30 млн людей. Якою демографічна ситуація буде далі – залежить від багатьох питань. Про це директорка Інституту демографії Елла Лібанова повідомила під час дискусії "Українське суспільство на четвертому році великої війни", організованої в межах проєкту "Нова країна" lb.ua та EFI Group.

Перше питання – коли закінчиться гаряча фаза війни. На її думку, "коли" навіть важливіше, ніж "як".

"«Як» не означає, що ми можемо програти. «Як» – це означає, що ми перемагаємо, але умови підписання мирного договору можуть бути різними. Це компроміс, і чимось доведеться жертвувати. Питання, чим. Але головне – коли", – сказала вона.

За даними Євростату, станом на 30 листопада 2024-го в країнах ЄС перебували під тимчасовим захистом або зі статусом біженця 4,2 млн українців. Ще близько мільйона – в інших країнах. Ще є приблизно 3 млн так званих трудових мігрантів, багато з яких насправді отримали посвідки на проживання. Однак загалом кількість "трудових мігрантів" може сягати 9 млн.

"Кожний місяць гарячої фази війни призводить до того, що все більше людей, які виїхали, залишатимуться там, тому що діти адаптуються, ідуть до школи, дорослі знаходять роботу. За даними поляків, понад 80 % наших жінок, які реально працездатні, працюють. Я перевіряла ці дані в цілому по Євростату – схоже на це. Там виходило десь 18 % рівень безробіття у наших жінок. В Україні зараз 17 %", – сказала Лібанова.

Також важливо пам'ятати, що кожен місяць бомбардувань руйнує все більше інфраструктури і знищує робочі місця. Відповідно, що довше триває війна, то менше людей повернеться.

Буде добре, якщо повернеться бодай третина тих, хто виїхав.