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Упродовж доби росіяни атакували 12 населених пунктів Запорізької області

Надійшло 16 повідомлень про пошкодження житлових будинків.

Упродовж доби росіяни атакували 12 населених пунктів Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російські окупанти завдали 342 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог здійснив 4 авіаційні удари по Гуляйполю. 180 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Лугівське, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське", — ідеться у повідомленні.

6 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новодарівку, Новоандріївку та Білогір'я. 152 артудари завдано по території Лобкового, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

Надійшло 16 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали.

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