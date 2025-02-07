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У застосунку «Резерв+» запрацювало автоматичне продовження відстрочок

Послуга доступна для людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду, а також студентів, аспірантів і докторантів.

У застосунку «Резерв+» запрацювало автоматичне продовження відстрочок
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Із 7 лютого у застосунку «Резерв+» запрацювало автоматичне продовження відстрочок.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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За його словами, ця послуга доступна для людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду, а також студентів, аспірантів і докторантів.

«Тепер достатньо оновити військовий документ у Резерв+, і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично... Згодом ця функція буде доступна і для багатодітних батьків (троє дітей у спільному шлюбі)», - додав міністр.

Його заступниця Катерина Черногоренко зауважила, що раніше для продовження онлайн-відстрочки було потрібно надсилати новий запит у застосунку. Тепер достатньо лише оновити військовий документ. «Спочатку функція працюватиме для тих відстрочок, які були оформлені через «Резерв+», - додала Черногоренко.

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