На кордоні затримали водія вантажівки та чоловіка, якого той намагався вивезти з України

Чоловік намагався втекти до Словаччини у вантажівці

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) не дозволили водію вантажного автомобіля за гроші перевезти до Словаччини чоловіка призовного віку.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Пасажир” причаївся на місці для відпочинку в автівці та мав намір уникнути проходження прикордонного контролю”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонники уточнили, що за організацію незаконного перетину кордону чоловік заплатив 14 тис. доларів.

Переправника затримали правоохоронці та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Порушник, в свою чергу, понесе адміністративну відповідальність.