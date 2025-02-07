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На кордоні затримали водія вантажівки та чоловіка, якого той намагався вивезти з України

Ціна питання склала 14 тис. доларів.

На кордоні затримали водія вантажівки та чоловіка, якого той намагався вивезти з України
Чоловік намагався втекти до Словаччини у вантажівці
Фото: ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) не дозволили водію вантажного автомобіля за гроші перевезти до Словаччини чоловіка призовного віку. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Пасажир” причаївся на місці для відпочинку в автівці та мав намір уникнути проходження прикордонного контролю”, - йдеться у повідомленні. 

Прикордонники уточнили, що за організацію незаконного перетину кордону чоловік заплатив 14 тис. доларів.

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Переправника затримали правоохоронці та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Порушник, в свою чергу, понесе адміністративну відповідальність.

  • На Закарпатті правоохоронці затримали переправників під час здійснення ними "трансферу" 13 чоловіків до угорського кордону. Вартість такої "послуги" становила близько 100 тисяч доларів.
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