Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
На острові Санторіні стався землетрус силою 5,2 бала
На острові Санторіні стався землетрус силою 5,2 бала
На Одещині неповнолітній агент РФ зі спільником планували пустити під укіс потяг
На Одещині неповнолітній агент РФ зі спільником планували пустити під укіс потяг
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів
Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія атакувала Нікополь Дніпропетровської області з артилерії

Пошкоджені приватні будинки та газогони.

Російська армія атакувала Нікополь Дніпропетровської області з артилерії
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня російська армія обстрілювала Дніпропетровщину з артилерії та атакувала дронами-камікадзе. Під ударом опинився Нікополь. 

Про це інформує Сергій Лисак, очільник ОВА.

"По Нікополю та Марганецькій громаді протягом дня гатили російські війська. Майже десяток разів били з артилерії, стільки ж застосували й дронів-камікадзе", — ідеться у повідомленні.

За уточненою інформацією, у Нікополі через ранкову атаку понівечені п’ять приватних осель, дві господарські споруди та два газогони. Зачепило й лінію електропередач.

Унаслідок ранкового обстрілу у Нікополі також знищена господарська споруда, ще одна потрощена. Понівечені будинок, парник. Зазнало пошкоджень й підприємство. 

Ніхто з людей не постраждав.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies