Російська армія атакувала Нікополь Дніпропетровської області з артилерії

Упродовж дня російська армія обстрілювала Дніпропетровщину з артилерії та атакувала дронами-камікадзе. Під ударом опинився Нікополь.

Про це інформує Сергій Лисак, очільник ОВА.

"По Нікополю та Марганецькій громаді протягом дня гатили російські війська. Майже десяток разів били з артилерії, стільки ж застосували й дронів-камікадзе", — ідеться у повідомленні.

За уточненою інформацією, у Нікополі через ранкову атаку понівечені п’ять приватних осель, дві господарські споруди та два газогони. Зачепило й лінію електропередач.

Унаслідок ранкового обстрілу у Нікополі також знищена господарська споруда, ще одна потрощена. Понівечені будинок, парник. Зазнало пошкоджень й підприємство.

Ніхто з людей не постраждав.