Генштаб: на фронті відбулося 67 боєзіткнень, найбільше — на Покровському напрямку

На Курщині Сили оборони відбили 13 атак російських загарбників, ще п’ять атак тривають.

Російська армія продовжує ведення агресивної війни проти України, штурмуючи позиції українських захисників та знищуючи авіаударами цивільну інфраструктуру. Сили оборони України вживають заходів щодо зриву планів ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, станом на 16:00 на фронті відбулося 67 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Грем’яч, Лісківщина, Блешня та Гута-Студенецька Чернігівської області; Біла Береза, Попівка, Дмитрівка, Голубівка, Старикове, Шалигине, Олександрівка, Тур’я та Кучерівка Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Загризового та Лозової. Чотири боєзіткнення закінчилися, ще три – тривають дотепер. Ворог завдав авіаударів некерованими ракетами по Зеленому Гаю та Піщаному.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка та Ямполівка. На даний час одна атака триває.

На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське противник двічі атакував позиції наших військ, наразі триває одне боєзіткнення.

Сили оборони відбивають дві атаки росіян поблизу Часового Яру на Краматорському напрямку. По Краматорську ворог вдарив КАБами.

На Торецькому напрямку противник атакував вісім разів в районі Торецька. Дотепер ще точаться чотири боєзіткнення. На даний час відомо про дев’ять керованих авіаційних бомб, які авіація противника скинула на Костянтинівку, Дружківку та Олексіїво-Дружківку.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 15 атак, два боєзіткнення - досі тривають. Втрати ворога уточнюються. Окупант завдавав авіаударів по районах Філії та Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції наших військ, намагались прорватися в напрямку Костянтинополя, одне боєзіткнення продовжується дотепер. Ударів КАБами зазнав населений пункт Розлив.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів по Новодарівці та Гуляйполю.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за сьогодні відбили 13 атак російських загарбників, ще п’ять атак тривають. Противник завдав 18 авіаударів, скинувши при цьому 25 КАБ, також здійснив 262 обстріли.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.