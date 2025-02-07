У Вінниці керівника комунального закладу і двох лікарів запідозрили в "списуванні" військових за хабарі

В обмін на неправомірну винагороду військовим оформлювали фіктивні діагнози, що дозволяли припинити службу.

У Вінниці керівника комунального закладу та двох лікарів підозрюють у "списуванні" військових зі служби в обмін на хабарі. За даними СБУ і поліції, посадовець налагодив схему одержання неправомірної вигоди за безпідставне "списання" військових за станом здоров'я.

Він залучив двох спільників: завідувача ендоскопічного кабінету та лікаря ортопеда-травматолога місцевої медустанови. Обидва фігуранти оформлювали своїм клієнтам фіктивні медвисновки про непридатність до подальшого проходження служби через тяжкі або невиліковні захворювання.

"Далі вони направляли медичні довідки з фейковими діагнозами до місцевої ВЛК для зняття «хворих» з військового обліку. Вартість таких послуг становила 6,5 тис. американських доларів з однієї особи. Для пошуку потенційних клієнтів посадовець використовував особисті зв’язки серед військовослужбовців та їхніх родичів. Військова контррозвідка СБУ та слідчі Нацполіції задокументували його злочини і затримали «на гарячому» у центрі Вінниці, коли він прийшов до кафе забрати частину хабаря", – ідеться у повідомленні.

Одночасно з цим затримали двох лікарів, яких слідство називає спільниками.

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу ‒ тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ в Telegram Затримання підозрюваного в Telegram

Фото: СБУ в Telegram Затримання підозрюваного в Вінниці

За даними Вінницької ОВА, одним з підозрюваних є в.о. керівника Центру підготовки громадян до національного спротиву Ігор Чорний.

"У зв’язку з отриманням інформації про можливу причетність до кримінального правопорушення громадянина Чорного Ігоря Васильовича, який наразі виконує обов’язки начальника Комунальної установи «Вінницький обласний навчально-методичний центр підготовки громадян до національного спротиву», обласна військова адміністрація звернулася до обласної Ради з пропозицією про звільнення Чорного Ігоря Васильовича із займаної посади", – повідомили в адміністрації.