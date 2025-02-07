Оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України нову модифікацію мобільного прально-лазневого комплексу вітчизняного виробництва.

Як зазначає Міноборони, комплекс побудований на базі морського контейнера. Може працювати з підключенням до мереж електро- та водоподопостачання, а також каналізації. Або повністю автономно, використовуючи енергію власного твердопаливного котла, дизель-генератора та воду з прилеглих водойм. Комплекс теплоізольований, що дозволяє використовувати його у будь-яку пору року.

Мобільний прально-лазневий комплекс може постачатись на шасі вантажівки або причепа.

Прально-лазневий комплекс поділено на три зони: технічну, прання, душову. У технічній встановлений твердопаливний котел, дизель-генератор, насоси, фільтри. В іншому відділенні комплексу - пральні машини-автомати та машина-сушарка.

Душова зона передбачає одночасне обслуговування декількох осіб.