Повідомлено про підозру генерал-майору російської армії у розграбуванні Чорнобильської АЕС

На той час начальник управління військ РХБЗ Східного військового округу брав участь у розграбуванні та знищенні майна атомної станції.

Генерал-майору, заступнику начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) з озброєння та науково-дослідної роботи ЗС РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, під час тимчасової окупації Чорнобильської АЕС з 24 лютого по 31 березня 2022 підозрюваний, обіймаючи на той час посаду начальника управління військ РХБЗ Східного військового округу ЗС РФ, разом з іншими російськими військовослужбовцями брав участь у розграбуванні та знищенні майна, яке належало ДСП «Чорнобильська АЕС», Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, ДСП «Північна Пуща», ДСП «Екоцентр», ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами».

Завдані підприємствам збитки оцінюються у понад 1,038 млрд грн.

За даними з відкритих джерел, йдеться про Олексія Ртищева.

Також раніше за цим фактом було повідомлено про підозру заступникові генерального директора по безпеці АТ «Провідний проєктно-дослідницький та науково-дослідницький інститут промислової технології» Державної компанії «Росатом».