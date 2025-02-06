Україна повернула з окупованого Криму 8 дітей, яких насильно вивезли росіяни

В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому ще вісьмох українських дітей з тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомила радниця керівника Офісу президента та операційний директор Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.
"Їхня історія – приклад системної жорстокості окупантів: дітей насильно відібрали у матері під час перебування в лікарні, змусивши її під погрозами віддати їх до дитбудинку. В закладі дітей піддавали цькуванню, змушували брати участь у пропагандистських заходах та мілітаристських гуртках, де їх вчили поводитись зі зброєю та готували до війни. Усе це — частина російської політики, спрямованої на знищення української ідентичності", - написала Зарівна в Telegram.
Вона подякувала Save Ukraine за сприяння в організації рятувальної місії.
"Кожна врятована дитина – це наша маленька перемога, проте дисятки тисяч дітей досі лишаються поневореними РФ. Ми не зупинимось, доки всі наші діти не будуть вдома", - наголосила Зарівна.
- У травні 2023 року президент Володимир Зеленський ознайомився з планом повернення незаконно депортованих Росією дітей Bring Kids Back UA та взяв участь у відкритті Центру захисту прав дитини, який протидіятиме злочинам Росії проти українських дітей.
- Раніше, 17 березня 2023, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, пов’язаних з депортацією українських дітей до РФ.
- За інформацією Європейського Парламенту, кількість незаконно депортованих у Росію українських дітей з 2014 року може сягати від 16 до 300 тисяч.