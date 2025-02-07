У Чернівцях чоловіка доставили до ТЦК, оскільки він перебув у розшуку. Під час проходження ВЛК він помер

Сьогодні, 7 лютого, під час відпрацювання території обслуговування правоохоронці виявили в обласному центрі 32-річного місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

Як зазначає місцева поліція, його було запрошено в обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився.

За попередньою інформацією, під час проходження військово-лікарської комісії, в нього різко погіршилось самопочуття і він знепритомнів.

Буковинцю одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце події було викликано медиків. Однак, під час проведення реанімаційних заходів, лікарі констатували смерть чоловіка.

Тіло чернівчанина направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Відомості про подію слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою "природня смерть" Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині у приміщенні ТЦК виявили тіло чоловіка. Військкомат заявив про самогубство. Чоловіка доставили у ТЦК, оскільки він перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови.