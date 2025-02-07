Спротив: окупанти перетворюють українських дітей на ТОТ на "живий щит"

На тимчасово окупованих територіях російські окупанти використовують цивільні будівлі, де проживають діти, для розміщення військових ЗС РФ.

За інформацією Центру національного спротиву, у готелях та санаторіях на верхніх поверхах будівель розселяють цивільні родини з дітьми. Водночас на нижчих поверхах розселяють військовослужбовців ЗС РФ.

"Прикриватися цивільними вже звична практика для російських військ. Вони системно розміщують військову техніку та особовий склад у спальних районах та поруч із приватними будинками цивільного населення. Саме там, де вони розміщують цивільним заборонено відселятися", — зазначають у спротиві.