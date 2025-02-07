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Спротив: окупанти перетворюють українських дітей на ТОТ на "живий щит"

Особовий склад ЗС РФ розселяють у будівлях, де проживають діти.

Спротив: окупанти перетворюють українських дітей на ТОТ на "живий щит"
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях російські окупанти використовують цивільні будівлі, де проживають діти, для розміщення військових ЗС РФ.

За інформацією Центру національного спротиву, у готелях та санаторіях на верхніх поверхах будівель розселяють цивільні родини з дітьми. Водночас на нижчих поверхах розселяють військовослужбовців ЗС РФ.

"Прикриватися цивільними вже звична практика для російських військ. Вони системно розміщують військову техніку та особовий склад у спальних районах та поруч із приватними будинками цивільного населення. Саме там, де вони розміщують цивільним заборонено відселятися", — зазначають у спротиві.

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