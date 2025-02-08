Вранці 8 лютого російські війська вдарили по Центральному районі Херсона. Під ударами опинились оселі та складські приміщення.

Про це повідомляють Херсонська ОВА та глава Херської МВА Роман Мрочко.

Через влучання ворожого снаряда у приватному будинку зайнялась пожежа. Рятувальники встигли витягти з вогню матір і дитину. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

У 33-річної жінки діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Медики надали їй необхідну допомогу.

За інформацією очільника МВА, до лікарні доправлено трьох постраждалих, серед них хлопчик 11 років.

"Жінки 32 та 57 років отримали контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми. У дитини мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, гостра реакція на стрес", — ідеться у повідомленні.