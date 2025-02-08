Директорка Інституту демографії: станом на липень на вільній території України проживало близько 30 млн людей
Директорка Інституту демографії: станом на липень на вільній території України проживало близько 30 млн людей
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"
Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"
Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових
Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні ворог вдарив по Центральному району, серед постраждалих дитина

Трьох постраждалих госпіталізували.

У Херсоні ворог вдарив по Центральному району, серед постраждалих дитина
Фото: скріншот

Вранці 8 лютого російські війська вдарили по Центральному районі Херсона. Під ударами опинились оселі та складські приміщення. 

Про це повідомляють Херсонська ОВА та глава Херської МВА Роман Мрочко.

Через влучання ворожого снаряда у приватному будинку зайнялась пожежа. Рятувальники встигли витягти з вогню матір і дитину. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.  

У 33-річної жінки діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Медики надали їй необхідну допомогу. 

За інформацією очільника МВА, до лікарні доправлено трьох постраждалих, серед них хлопчик 11 років.

"Жінки 32 та 57 років отримали контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми. У дитини мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, гостра реакція на стрес", — ідеться у повідомленні.

  • На Херсонщині за минулу добу російська армія обстріляла 37 населених пунктів області. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies