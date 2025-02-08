Російські війська завдали шість авіаударів по Золочівській громаді Харківщини

У ніч на 8 лютого російська армія здійснила масований авіаційний обстріл по околицях населених пунктів Золочівської громади на Харківщині.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"8 лютого 04:50 - 05:05 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ. Авіаційний обстріл по околицях населених пунктів: 2 КАБ - околиці с. Одноробівка; 1 КАБ - околиці с. Березівка; 1 КАБ - околиці с. Карасівка; 2 КАБ - околиці с. Клинова Новоселівка", — ідеться у повідомленні.
Також за добу 7 лютого від російських обстрілів постраждав Куп’янський район. У селі Плоске зафіксоване влучання за межами населеного пункту.
У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу постраждала 20-річна жінка. Також внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю кафе.
У с. Стецьківка ворожий дрон упав у двір домоволодіння. Інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила.
У Куп'янську внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено автомобіль екстренної медичної допомоги.
Внаслідок ранкового обстрілу постраждала 48-річна жінка.
- Уранці 7 російська армія обстріляла з артилерії Куп’янськ Харківської області. Внаслідок російського обстрілу 24-річний працівник поліції дістав осколкові поранення.