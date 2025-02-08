Російські війська завдали шість авіаударів по Золочівській громаді Харківщини

У ніч на 8 лютого російська армія здійснила масований авіаційний обстріл по околицях населених пунктів Золочівської громади на Харківщині.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"8 лютого 04:50 - 05:05 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ. Авіаційний обстріл по околицях населених пунктів: 2 КАБ - околиці с. Одноробівка; 1 КАБ - околиці с. Березівка; 1 КАБ - околиці с. Карасівка; 2 КАБ - околиці с. Клинова Новоселівка", — ідеться у повідомленні.

Також за добу 7 лютого від російських обстрілів постраждав Куп’янський район. У селі Плоске зафіксоване влучання за межами населеного пункту.

У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу постраждала 20-річна жінка. Також внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю кафе.

У с. Стецьківка ворожий дрон упав у двір домоволодіння. Інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила.

У Куп'янську внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено автомобіль екстренної медичної допомоги.

Внаслідок ранкового обстрілу постраждала 48-річна жінка.