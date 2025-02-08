Директорка Інституту демографії: станом на липень на вільній території України проживало близько 30 млн людей
Директорка Інституту демографії: станом на липень на вільній території України проживало близько 30 млн людей
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"
Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"
Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових
Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська завдали шість авіаударів по Золочівській громаді Харківщини

За добу постраждали двоє людей.

Російські війська завдали шість авіаударів по Золочівській громаді Харківщини
Наслідки обстрілу Куп'янська
Фото: Харківська ОВА

У ніч на 8 лютого російська армія здійснила масований авіаційний обстріл  по околицях населених пунктів Золочівської громади на Харківщині. 

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"8 лютого 04:50 - 05:05 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ. Авіаційний обстріл  по околицях населених пунктів: 2 КАБ - околиці с. Одноробівка; 1 КАБ - околиці с. Березівка; 1 КАБ - околиці с. Карасівка; 2 КАБ - околиці с. Клинова Новоселівка", — ідеться у повідомленні.

Також за добу 7 лютого від російських обстрілів постраждав Куп’янський район. У селі Плоске зафіксоване влучання за межами населеного пункту.

У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу постраждала 20-річна жінка. Також внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю кафе.

У с. Стецьківка ворожий дрон упав у двір домоволодіння. Інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила.

У Куп'янську внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено автомобіль екстренної медичної допомоги.

Внаслідок ранкового обстрілу постраждала 48-річна жінка.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies