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Вночі Сили оборони збили 67 "Шахедів", 71 — локаційно втрачено

Ворог запустив по Україні 139 БпЛА.

Вночі Сили оборони збили 67 "Шахедів", 71 — локаційно втрачено
Робота ППО, мобільні групи
Фото: 108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 8 лютого РФ атакувала Україну 139-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це інформують Повітряні сили.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 67-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Фото: повітряні сили

71 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений. 

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.

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