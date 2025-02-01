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Правоохоронець з Кривого Рогу викрав 800 тис. грн у померлих пенсіонерів

Під час виїзду до одиноких людей, що померли природною смертю, правоохоронець забирав у них серед іншого паспорти та банківські картки.

Правоохоронець з Кривого Рогу викрав 800 тис. грн у померлих пенсіонерів

Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції завершили розслідування щодо правоохоронця з Кривого Рогу, який вкрав сотні тисяч гривень у людей похилого віку, оформлюючи їхню смерть.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Під час виїзду до одиноких людей, що померли природною смертю, правоохоронець забирав у них серед іншого паспорти та банківські картки.

Він знімав гроші померлих у банкоматах та використовував їх у своїх цілях. Також він протиправно заходив у додатки банків на вкрадених телефонах пенсіонерів та отримував доступ до депозитів померлих, оформлював кредити від їхнього імені тощо. Загалом в ході слідства задокументовано понад 10 епізодів злочинної діяльності слідчого.

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Загалом слідчий заволодів грошима на майже 800 тис. грн.

Під час обшуків у нього вдома крім чужих банківських карток, телефонів та паспортів, знайшли багато бойових припасів різного калібру та три одиниці незареєстрованої вогнепальної зброї.

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