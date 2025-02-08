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Нетаньягу пообіцяв знищити “монстрів” ХАМАС після звільнення 3-х заручників у виснаженому стані

Троє звільнених заручників втратили значну масу тіла.

Нетаньягу пообіцяв знищити “монстрів” ХАМАС після звільнення 3-х заручників у виснаженому стані
Зліва направо: Елі Шарабі, Ор Леві та Охад Бен Амі
Фото: Eyad Baba / AFP

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу погрожує терористичній групі ХАМАС після звільнення трьох заручників у суботу в виснаженому стані, кажучи, що “їхня кров на їхніх головах”, і обіцяє знищити ісламістську групу, передає Times of Israel. 

“Ми ще раз переконалися, що таке монстри ХАМАС. Вони ті самі монстри, які вбивали наших громадян і знущалися над нашими полоненими”, – каже Нетаньягу.

Прем'єр-міністр заявив, що влада зробить усе, щоб повернути всіх заручників, які залишилися, і додав, що він дав вказівки ізраїльській переговорній групі вимагати їх безпеки.

“Але, крім того, президент Трамп повністю погодився зі мною: ми зробимо все, щоб повернути всіх заручників, але ХАМАС там не буде. Ми ліквідуємо ХАМАС і повернемо всіх наших полонених”, – додав Нетаньяху.

Як зазначає DW, звільнений ізраїльський бранець перебуває у "важкому стані", повідомили у лікарні Тель-Авіва. 56-річний Охад Бен-Амі "втратив значну частину маси тіла", заявив заступник директора медичного центру Іхілов у Тель-Авіві, додавши, що колишній бранець ХАМАС виявив "стійкість духу".

8 лютого ХАМАС передав Червоному Хресту трьох ізраїльських заручників - окрім Бен-Амі, це 52-річний Елі Шарабі та 34-річний Ор Леві. Як повідомило міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, усі троє страждають від "сильного недоїдання" і значно втратили у вазі за 491 день перебування у полоні.

В рамках обміну Ізраїль зі свого боку звільнив 183 ув'язнених палестинців.

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