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Зеленський: в України є корисні копалини, але це не значить, що ми їх комусь віддаємо

Корисні копалини є частиною гарантій безпеки України.

Зеленський: в України є корисні копалини, але це не значить, що ми їх комусь віддаємо
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Під час інтерв'ю для Reuters президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа щодо перспективи надання американської допомоги Україні  в обмін на рідкісноземельні метали.

"У нас є корисні копалини. Це не значить, що ми комусь віддаємо, навіть стратегічним партнерам. Ідеться про партнерство. Вкладайте гроші. Інвестуйте. Нумо разом це розробляти, заробляти гроші. А головне – це безпека західного світу, Європейського континенту. Що все це не дістанеться цим злодіям, Росії плюс їхнім союзникам", — наголошує президент Зеленський.

Глава держави наголошує, що станом на сьогодні найбільший об’єм титану – в Україні, а також найбільшою залишається кількість урану. 

"Все це – мільярди, трильйони грошей. І чому ми говоримо із США: "Заводьте бізнес, будь ласка. Займаймося видобутком, переробкою. Нумо заробляти гроші разом". Ми будемо щасливі заробляти з тими, хто це захищає. Тому що шлях Путіна зрозумілий", — додає Зеленський.

Президент наголошує, що важливо, аби всі копалини залишилися в Україні, тому що це частина безпеки держави. "Це наші гарантії безпеки. І тому це є одним із пунктів. Нам треба це захистити", – підкреслює він.

  • Зеленський заявив, що обговорював із Трампом залучення інвестицій у корисні копалини України. Україна готова до співпраці з партнерами у питанні їхніх інвестицій у корисні копалини.
  • Днями президент США прокоментував перспективу надання американської допомоги Україні, заявивши, що "ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вони гарантуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами".
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