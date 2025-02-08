Зеленський: в України є корисні копалини, але це не значить, що ми їх комусь віддаємо

Під час інтерв'ю для Reuters президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа щодо перспективи надання американської допомоги Україні в обмін на рідкісноземельні метали.

"У нас є корисні копалини. Це не значить, що ми комусь віддаємо, навіть стратегічним партнерам. Ідеться про партнерство. Вкладайте гроші. Інвестуйте. Нумо разом це розробляти, заробляти гроші. А головне – це безпека західного світу, Європейського континенту. Що все це не дістанеться цим злодіям, Росії плюс їхнім союзникам", — наголошує президент Зеленський.

Глава держави наголошує, що станом на сьогодні найбільший об’єм титану – в Україні, а також найбільшою залишається кількість урану.

"Все це – мільярди, трильйони грошей. І чому ми говоримо із США: "Заводьте бізнес, будь ласка. Займаймося видобутком, переробкою. Нумо заробляти гроші разом". Ми будемо щасливі заробляти з тими, хто це захищає. Тому що шлях Путіна зрозумілий", — додає Зеленський.

Президент наголошує, що важливо, аби всі копалини залишилися в Україні, тому що це частина безпеки держави. "Це наші гарантії безпеки. І тому це є одним із пунктів. Нам треба це захистити", – підкреслює він.