Зеленський озвучив своє бачення співпраці зі США над розробкою корисних копалин в Україні

Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби Україна постачала США рідкісноземельні метали та інші мінерали в обмін на фінансову підтримку у війні, передає Reuters.
«Якщо ми говоримо про угоду, то давайте укладати угоду, ми лише за... Нам треба зупинити Путіна і захистити те, що у нас є дуже багатий Придніпровський регіон, центральну Україну», — заявив український президент.
За його словами, менш ніж 20% мінеральних ресурсів України, серед яких близько половини родовищ рідкісноземельних металів, перебувають під російською окупацією. У цьому випадку РФ може зробити доступними ці ресурси для КНДР та Ірану.
Рідкоземельні метали, як відомо, відіграють важливу роль у виробництві високопродуктивних магнітів, електродвигунів та побутової електроніки.
За словами Зеленського, Україна має найбільші в Європі запаси титану, необхідного для авіаційної та космічної промисловості, а також урану, який використовується в ядерній енергетиці та зброї. Багато родовищ титану було виявлено на північному заході України, далеко від бойових дій.
Однак глава держави наголосив: Київ не хоче просто «роздати» свої ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство щодо спільної розробки.
«Американці допомогли найбільше, і тому американці повинні заробити найбільше. І у них має бути цей пріоритет, і він буде. Я також хотів би поговорити про це із президентом Трампом», - сказав Зеленський.
За його словами, Росія детально знала на основі геологічних досліджень із радянських часів, де є критично важливі ресурси України.
Український президент наголосив, що йому необхідно особисто зустрітися з Трампом до зустрічі президента США з російським диктатором Володимиром Путіним, «інакше це буде схожим на діалог про Україну без України».
- Нещодавно президент США прокоментував перспективу надання американської допомоги Україні, заявивши, що «ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вони гарантуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами».
- Україна, як відомо, двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин. Ймовірно, це зробили для того, щоб дати можливість Трампу представити таку угоду як свою заслугу.
- Опісля канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Трампа в егоїзмі і наголосив, що "ці ресурси країни нам слід би використати для фінансування всього того, що знадобиться після війни".
- За даними української приватної інвесткомпанії Horizon Capital, Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, їх запаси оцінюються в 11,5 трлн доларів. Зокрема, у нашій державі є близько третини розвіданих запасів літію в Європі – це основний матеріал для акумуляторних батарей, а, отже, він може бути цікавим для бізнесу Ілона Маска з виробництва електромобілів.
- 4 лютого Зеленський заявив, що Україна готова до співпраці з партнерами у питанні їхніх інвестицій у корисні копалини, і додав, що це питання обговорював із Трампом у вересні 2024-го.