Зеленський озвучив своє бачення співпраці зі США над розробкою корисних копалин в Україні

"Американці допомогли найбільше, і тому американці повинні заробити найбільше. І у них має бути цей пріоритет, і він буде", - наголосив глава держави.

Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби Україна постачала США рідкісноземельні метали та інші мінерали в обмін на фінансову підтримку у війні, передає Reuters.

«Якщо ми говоримо про угоду, то давайте укладати угоду, ми лише за... Нам треба зупинити Путіна і захистити те, що у нас є дуже багатий Придніпровський регіон, центральну Україну», — заявив український президент.

За його словами, менш ніж 20% мінеральних ресурсів України, серед яких близько половини родовищ рідкісноземельних металів, перебувають під російською окупацією. У цьому випадку РФ може зробити доступними ці ресурси для КНДР та Ірану.

Рідкоземельні метали, як відомо, відіграють важливу роль у виробництві високопродуктивних магнітів, електродвигунів та побутової електроніки.

За словами Зеленського, Україна має найбільші в Європі запаси титану, необхідного для авіаційної та космічної промисловості, а також урану, який використовується в ядерній енергетиці та зброї. Багато родовищ титану було виявлено на північному заході України, далеко від бойових дій.

Однак глава держави наголосив: Київ не хоче просто «роздати» свої ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство щодо спільної розробки.

«Американці допомогли найбільше, і тому американці повинні заробити найбільше. І у них має бути цей пріоритет, і він буде. Я також хотів би поговорити про це із президентом Трампом», - сказав Зеленський.

За його словами, Росія детально знала на основі геологічних досліджень із радянських часів, де є критично важливі ресурси України.

Український президент наголосив, що йому необхідно особисто зустрітися з Трампом до зустрічі президента США з російським диктатором Володимиром Путіним, «інакше це буде схожим на діалог про Україну без України».