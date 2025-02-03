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Нетаньягу прилетів у Вашингтон, зустріч з Трампом запланована на завтра

Ізраїльський прем'єр сьогодні розпочне переговори про посередництво у другій фазі припинення вогню з терористичним угрупованням ХАМАС.

Нетаньягу прилетів у Вашингтон, зустріч з Трампом запланована на завтра
Спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф з Беньяміном Нетаньягу. Єрусалим, січень 2025 року
Фото: Maayan Toaf/Israel Gpo/Government Press Office

Очікується, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який прилетів у Вашингтон, сьогодні розпочне переговори про посередництво у другій фазі припинення вогню з терористичним угрупованням ХАМАС.

Про це пише The Guardian з посиланням на офіс ізраїльського прем’єра.

Перед своїм від'їздом Нетаньягу повідомив журналістам (без уточнення деталей), що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у вівторок обговорить “перемогу над ХАМАСом”, боротьбу з Іраном та звільнення всіх заручників.

Це буде перша зустріч Трампа з іноземним лідером після повернення до Білого дому у січні.

“Я думаю, це свідчить про міцність ізраїльсько-американського альянсу”, ‒ сказав Нетаньягу перед вильотом.

У неділю ввечері Нетаньягу у Вашингтоні привітав посол Ізраїлю в ООН Дані Данон, який наголосив, що майбутня зустріч Трампа та Нетаньягу зміцнить “глибокий союз між Ізраїлем та Сполученими Штатами та посилить нашу співпрацю”.

Офіс Нетаньягу заявив, що в понеділок він розпочне переговори з посланцем Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом щодо умов другої фази перемир'я.

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Початкова 42-денна фаза угоди має завершитися наступного місяця. Очікується, що наступний етап охоплюватиме звільнення бранців, що залишилися, і включатиме обговорення про постійніше припинення війни Ізраїлю у Смузі Гази.

Нетаньягу, який одним із перших привітав Дональда Трампа на листопадових виборах президента США, назвав президента-республіканця “найкращим другом, який Ізраїль коли-небудь мав у Білому домі”.

Під час першого терміну Трамп забезпечив ізраїльському прем'єр-міністру значні дипломатичні перемоги, включно з визнанням суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами у 2019 році та підтримку Авраамських угод із країнами Перської затоки.

У січні Трамп заявив, що наказав відновити постачання низки найбільших бомб до Ізраїлю після того, як Джо Байден припинив їх постачання.

  • Нетаньягу приїждав до США улітку минулого року. Тоді він виступив на спільному засіданні обох палат Конгресу у Вашингтоні і виголосив промову тривалістю понад годину про війну проти ХАМАСу та глобальне протистояння з Іраном. Тоді ж він зустрівся із тодішнім президентом Джо Байденом. 
  • У листопаді минулого року Палата попереднього провадження І Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.
  • Це означає, що політиків повинні заарештувати, якщо вони поїдуть у країни, що є учасниками Римського статуту МКС.
  • Однак США відкинули ордери МКС на арешт Нетаньягу та Галанта і заявили, що МКС не має юрисдикції в цій справі.
  • А у січні цього року Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, який передбачає санкції проти Міжнародного кримінального суду за переслідування громадян Сполучених Штатів та країн-союзників, які не є підписантами Римського статуту. Конгресмени вимагали покарання для прокурорів, які видали ордер на арешт прем'єра Ізраїлю.
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