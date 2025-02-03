Нетаньягу прилетів у Вашингтон, зустріч з Трампом запланована на завтра

Очікується, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який прилетів у Вашингтон, сьогодні розпочне переговори про посередництво у другій фазі припинення вогню з терористичним угрупованням ХАМАС.
Про це пише The Guardian з посиланням на офіс ізраїльського прем’єра.
Перед своїм від'їздом Нетаньягу повідомив журналістам (без уточнення деталей), що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у вівторок обговорить “перемогу над ХАМАСом”, боротьбу з Іраном та звільнення всіх заручників.
Це буде перша зустріч Трампа з іноземним лідером після повернення до Білого дому у січні.
“Я думаю, це свідчить про міцність ізраїльсько-американського альянсу”, ‒ сказав Нетаньягу перед вильотом.
У неділю ввечері Нетаньягу у Вашингтоні привітав посол Ізраїлю в ООН Дані Данон, який наголосив, що майбутня зустріч Трампа та Нетаньягу зміцнить “глибокий союз між Ізраїлем та Сполученими Штатами та посилить нашу співпрацю”.
Офіс Нетаньягу заявив, що в понеділок він розпочне переговори з посланцем Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом щодо умов другої фази перемир'я.
Початкова 42-денна фаза угоди має завершитися наступного місяця. Очікується, що наступний етап охоплюватиме звільнення бранців, що залишилися, і включатиме обговорення про постійніше припинення війни Ізраїлю у Смузі Гази.
Нетаньягу, який одним із перших привітав Дональда Трампа на листопадових виборах президента США, назвав президента-республіканця “найкращим другом, який Ізраїль коли-небудь мав у Білому домі”.
Під час першого терміну Трамп забезпечив ізраїльському прем'єр-міністру значні дипломатичні перемоги, включно з визнанням суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами у 2019 році та підтримку Авраамських угод із країнами Перської затоки.
У січні Трамп заявив, що наказав відновити постачання низки найбільших бомб до Ізраїлю після того, як Джо Байден припинив їх постачання.
- Нетаньягу приїждав до США улітку минулого року. Тоді він виступив на спільному засіданні обох палат Конгресу у Вашингтоні і виголосив промову тривалістю понад годину про війну проти ХАМАСу та глобальне протистояння з Іраном. Тоді ж він зустрівся із тодішнім президентом Джо Байденом.
- У листопаді минулого року Палата попереднього провадження І Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.
- Це означає, що політиків повинні заарештувати, якщо вони поїдуть у країни, що є учасниками Римського статуту МКС.
- Однак США відкинули ордери МКС на арешт Нетаньягу та Галанта і заявили, що МКС не має юрисдикції в цій справі.
- А у січні цього року Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, який передбачає санкції проти Міжнародного кримінального суду за переслідування громадян Сполучених Штатів та країн-союзників, які не є підписантами Римського статуту. Конгресмени вимагали покарання для прокурорів, які видали ордер на арешт прем'єра Ізраїлю.