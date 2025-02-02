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Канада запроваджує нові мита у відповідь на указ Трампа

Мита включатимуть американське пиво, вино і бурбон, а також фрукти і фруктові соки з Флориди.

Канада запроваджує нові мита у відповідь на указ Трампа
Прем'єр Канади Джастін Трюдо під час Саміту миру, 16 червня 2024 року
Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада у відповідь на нові тарифи президента Дональда Трампа запроважує 25-відсоткові тарифи на низку імпортних товарів із США.

Про це пише Reuters.

Зокрема, Трюдо заявив, що Канада запроваджує тарифи на американські товари на суму 155 млрд канадських доларів. За його словами, мита на 30 мільярдів канадських доларів набудуть чинності у вівторок, в той же день, що і указ на мито Трампа, а тариф на решту 125 мільярдів канадських доларів діятиме через 21 день.

Зокрема, мита включатимуть американське пиво, вино і бурбон, а також фрукти і фруктові соки, в тому числі апельсиновий сік з рідного штату Трампа  — Флориди. Канада також запровадить мита на такі товари, як одяг, спортивне спорядження та побутову техніку.

За словами Трюдо, найближчі тижні будуть важкими для канадців, але американці також постраждають від дій Трампа.

"Тарифи проти Канади поставлять під загрозу ваші робочі місця, що може призвести до закриття американських автоскладальних заводів та інших виробничих потужностей", — сказав Трюдо.

Канада також розглядає нетарифні заходи, потенційно пов’язані з критично важливими корисними копалинами, закупівлями енергоносіїв та іншими партнерствами. Згідно з даними канадського уряду за 2023 рік, через американо-канадський кордон протяжністю 9 000 км щодня проходить понад 2,5 млрд доларів США, особливо в галузі енергетики та виробництва.

У 2023 році Канада експортувала до США товарів і послуг на суму близько 550 мільярдів канадських доларів, або понад три чверті від загального обсягу експорту. Енергетика становила 30%, а промисловість - близько 15% експорту на південь від кордону.

Експорт до США становить приблизно 17,8% канадського валового внутрішнього продукту і забезпечує понад 2,4 мільйона робочих місць у Канаді.

  • Президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.
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