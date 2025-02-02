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​Глава уряду Франції хоче домогтися ухвалення бюджету в обхід парламенту

Це знову може привести до відставки кабміну.

​Глава уряду Франції хоче домогтися ухвалення бюджету в обхід парламенту
Франсуа Байру
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру попередив, що наступного тижня він скористається особливими повноваженнями виконавчої влади, аби схвалити бюджет без голосування у парламенті, передає АР.

Байру заявив, що скористається конституційним правом, відомим як стаття 49.3, яка дозволяє уряду ухвалювати закони без голосування в парламенті, але при залишає його вразливим для оголошення вотумів довіри.

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3 лютого у парламенті Франції мають намір обговорити висновки профільного комітету, а пізніше цього тижня звернуть увагу на бюджет соціального забезпечення.

«Тепер нам потрібно перейти безпосередньо до ухвалення. Така держава як наша не може бути без бюджету. Єдиний спосіб зробити це – зробити уряд відповідальним», - наголосив прем’єр.

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