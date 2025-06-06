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Starlink Маска отримав ключову ліцензію в Індії

Starlink – третя компанія, яка отримала ліцензію від Міністерства телекомунікацій країни.

Starlink Маска отримав ключову ліцензію в Індії
Фото: Вікіпедія

Компанія Starlink Ілона Маска отримала ключову ліцензію від Міністерства телекомунікацій Індії, пише Reuters з посиланням на джерела. 

Це подолало головну перешкоду для постачальника супутникового зв'язку та наблизило його до запуску комерційної діяльності в Індії.

Starlink – третя компанія, яка отримала ліцензію від Міністерства телекомунікацій Індії, яке схвалило аналогічні заявки від Eutelsat OneWeb та Reliance Jio на надання послуг у країні.

Starlink з 2022 року чекає на ліцензії для комерційної роботи в Індії, затримки ставалися з міркувань національної безпеки. Kuiper від Amazon все ще чекає на свою ліцензію в Індії.

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В останні місяці компанія Маска також конфліктувала з організацією Jio мільярдера Мукеша Амбані щодо того, як країна повинна надавати спектр для супутникових послуг. Уряд Індії став на бік Маска, вважаючи, що спектр має бути розподілений, а не продаватися на аукціоні.
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