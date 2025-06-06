ЗМІ: Північна Корея підняла військовий корабель, який впав після невдалого запуску

У Північній Кореї вдалося підняти перекинутий 5000-тонний військовий есмінець після невдалого запуску у травні.

Про це повідомляє DW з посиланням на північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA.

Зараз корабель пришвартований біля пірсу в північно-східному порту Чхонджин. Експерти оглянуть його корпус. Південнокорейська розвідка та супутникові знімки також свідчать про те, що корабель перебував у вертикальному положенні в гавані, повідомляє вебсайт 38North.

KCNA цитує Чо Чун Рьонга, високопосадовця керівної Робочої партії, який заявив, що “ідеальне відновлення есмінця буде завершено неодмінно” цього місяця, до терміну, встановленого лідером Кім Чен Ином.

Кім, який вважав есмінець надзвичайно важливим активом, назвав невдалий запуск “злочинним діянням, спричиненим абсолютною недбалістю, безвідповідальністю та ненауковим емпіризмом”. Було розпочато розслідування, і чотирьох посадовців заарештовано.

Зовнішні спостерігачі досі не мають зрозуміння, як військовий есмінець міг бути пошкоджений.

KCNA минулого місяця заявило, що підводний та внутрішній огляд військового корабля показав, що пошкодження були “несерйозними”.