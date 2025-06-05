Трамп заявив про «велике розчарування» в Ілоні Маску

Президент США Дональд Трамп визнав погіршення відносин з Ілоном Маском і заявив, що розчарований у мільярдері, пише CNN.

Це сталося після того, як Маск розкритикував ключовий урядовий законопроєкт.

«У нас з Ілоном були прекрасні стосунки. Не знаю, чи будуть вони ще», — сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті, де зустрічався з німецьким кацлером Фрідріхом Мерцом.

Раніше Маск негативно висловився про податково-бюджетний законопроєкт Трампа, який президент назвав «великим, прекрасним законопроєктом». Маск охарактеризував документ як «огидну мерзоту». Після цього між Трампом і Маском не було жодного особистого контакту.

«Він знав кожну деталь цього законопроєкту. Знав його краще за будь-кого. І жодного разу не висловлював зауважень — аж до свого відходу», — сказав президент.

Трамп також припустив, що Маск може почати особисто критикувати його: «Я впевнений, що це буде наступним. Але я дуже розчарований в Ілоні. Я багато чим допомагав йому».