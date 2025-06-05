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Трамп заявив про «велике розчарування» в Ілоні Маску

Все через критику бізнесмена податкового законопроєкту.

Трамп заявив про «велике розчарування» в Ілоні Маску
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп визнав погіршення відносин з Ілоном Маском і заявив, що розчарований у мільярдері, пише CNN.

Це сталося після того, як Маск розкритикував ключовий урядовий законопроєкт.

«У нас з Ілоном були прекрасні стосунки. Не знаю, чи будуть вони ще», — сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті, де зустрічався з німецьким кацлером Фрідріхом Мерцом.

Раніше Маск негативно висловився про податково-бюджетний законопроєкт Трампа, який президент назвав «великим, прекрасним законопроєктом». Маск охарактеризував документ як «огидну мерзоту». Після цього між Трампом і Маском не було жодного особистого контакту.

«Він знав кожну деталь цього законопроєкту. Знав його краще за будь-кого. І жодного разу не висловлював зауважень — аж до свого відходу», — сказав президент.

Трамп також припустив, що Маск може почати особисто критикувати його: «Я впевнений, що це буде наступним. Але я дуже розчарований в Ілоні. Я багато чим допомагав йому».

  • Наприкінці травня Маск оголосив про завершення своєї роботи в адміністрації Трампа. Бізнесмен до цього очолював Департамент ефективності уряду та ініціював низку скорочень у державних установах і департаментах з метою економії коштів.
  • Після відходу мільярдер у соцмережі X прокоментував проголосований Палатою представників законопроєкт про зменшення податків та зростання фінансування армії і міграційної служби -на його думку, це "величезна, обурлива, сповнена корупції та марнотратства огидна мерзота". 
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