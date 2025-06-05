Трамп прокоментував можливість запровадження санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом прокоментував можливість запровадження санкцій проти Росії, передає The Guardian.
Трамп заявив, що буде «дуже, дуже жорстким», якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться найближчим часом.
При цьому лідер США додав, що «це може торкнутися обох країн, щиро кажучи, для танго потрібні двоє».
«Ми будемо дуже жорсткими, чи то Росія, чи хтось ще, ми будемо дуже жорсткими, там твориться справжня кривава бійня», - додав Трамп.
Він також прокоментував заяву Володимира Путіна про удар у відповідь на українські атаки російських аеродромів.
«І це, мабуть, буде негарно. Мені це не подобається. Я сказав: Не роби цього. Тобі не слід цього робити. Тобі слід це припинити», - сказав Трамп.
- Напередодні президент США провів телефонну розмову з російським диктатором. Говорили, зокрема, про українську операцію «Павутина», і Трамп переповів слова Путіна про удар по Україні у відповідь.
- Щодо санкцій, то у Штатах все готове, аби їх запровадити. Принаймні, спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог повідомив, що обмежувальні заходи проти Росії вже готові і Конгрес та Білий дім готові їх затвердити.