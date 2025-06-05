«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
ГоловнаСвіт

Трамп прокоментував можливість запровадження санкцій проти Росії

Президент США заявив, що обмежувальні заходи можуть торкнутися і України.

Трамп прокоментував можливість запровадження санкцій проти Росії
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом прокоментував можливість запровадження санкцій проти Росії, передає The Guardian.

Трамп заявив, що буде «дуже, дуже жорстким», якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться найближчим часом.

При цьому лідер США додав, що «це може торкнутися обох країн, щиро кажучи, для танго потрібні двоє».

«Ми будемо дуже жорсткими, чи то Росія, чи хтось ще, ми будемо дуже жорсткими, там твориться справжня кривава бійня», - додав Трамп.

Він також прокоментував заяву Володимира Путіна про удар у відповідь на українські атаки російських аеродромів.

«І це, мабуть, буде негарно. Мені це не подобається. Я сказав: Не роби цього. Тобі не слід цього робити. Тобі слід це припинити», - сказав Трамп.

  • Напередодні президент США провів телефонну розмову з російським диктатором. Говорили, зокрема, про українську операцію «Павутина», і Трамп переповів слова Путіна про удар по Україні у відповідь.
  • Щодо санкцій, то у Штатах все готове, аби їх запровадити. Принаймні, спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог повідомив, що обмежувальні заходи проти Росії вже готові і Конгрес та Білий дім готові їх затвердити.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies