Трамп прокоментував можливість запровадження санкцій проти Росії

Президент США заявив, що обмежувальні заходи можуть торкнутися і України.

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом прокоментував можливість запровадження санкцій проти Росії, передає The Guardian.

Трамп заявив, що буде «дуже, дуже жорстким», якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться найближчим часом.

При цьому лідер США додав, що «це може торкнутися обох країн, щиро кажучи, для танго потрібні двоє».

«Ми будемо дуже жорсткими, чи то Росія, чи хтось ще, ми будемо дуже жорсткими, там твориться справжня кривава бійня», - додав Трамп.

Він також прокоментував заяву Володимира Путіна про удар у відповідь на українські атаки російських аеродромів.

«І це, мабуть, буде негарно. Мені це не подобається. Я сказав: Не роби цього. Тобі не слід цього робити. Тобі слід це припинити», - сказав Трамп.