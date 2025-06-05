Європарламент відклав голосування за звіт про вступ Північної Македонії до ЄС через Болгарію

Європейський парламент відклав голосування щодо звіту про прогрес Північної Македонії на шляху до членства в ЄС після тиску з боку болгарських депутатів, повідомляє Politico.

Голосування перенесли на кінець червня попри попередню згоду основних політичних груп. Причиною стало колективне звернення всіх 17 болгарських євродепутатів, які звинуватили автора звіту, австрійського "зеленого" депутата Томаса Вайца, в упередженості на користь Скоп’є.

У листі йдеться про те, що Вайц нібито перебував під «неправомірним впливом» уряду Північної Македонії та ігнорував питання утисків болгарської меншини.

Томас Вайц у відповідь заявив, що його атакують за небажання піддатися тиску з боку болгарських політиків. За його словами, суперечка загострилася після того, як він відхилив їхню спробу зменшити акцент на македонській ідентичності в тексті звіту.

Болгарія тривалий час блокує євроінтеграцію Північної Македонії, звинувачуючи сусіда у фальсифікації спільної історії та запереченні болгарських коренів мови й ідентичності. Софія вимагає внесення змін до Конституції та освітньої системи Скоп’є.

Прем’єр-міністр Болгарії особисто телефонував президентці Європарламенту Роберті Мецолі перед голосуванням, намагаючись добитися відтермінування. У звіті, погодженому чотирма основними політичними групами, містилися заклики до захисту болгарської меншини від мови ворожнечі та злочинів на ґрунті ненависті.

Болгарські депутати також звинуватили Вайца в приховуванні зустрічей із північномакедонськими чиновниками та у витоку конфіденційної інформації. В офісі Вайца підтвердили затримку з оприлюдненням деяких зустрічей, але заперечили будь-яке особливе співробітництво з урядом Північної Македонії.

«Болгарські політики роблять усе можливе, щоб дискредитувати звіт — включно з наклепницькими кампаніями, фальшивими звинуваченнями у корупції та упередженості», — сказав Вайц. Він також повідомив, що отримував погрози після того, як його номер телефону був оприлюднений у соцмережах болгарських ультраправих.

На думку Вайца, ці кампанії мають на меті сповільнити вступ Північної Македонії до Євросоюзу.