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Європарламент відклав голосування за звіт про вступ Північної Македонії до ЄС через Болгарію

Болгарія тривалий час блокує євроінтеграцію Північної Македонії, звинувачуючи країну у фальсифікації спільної історії.

Європарламент відклав голосування за звіт про вступ Північної Македонії до ЄС через Болгарію
Європарламент
Фото: europarl.europa.eu

Європейський парламент відклав голосування щодо звіту про прогрес Північної Македонії на шляху до членства в ЄС після тиску з боку болгарських депутатів, повідомляє Politico.

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Голосування перенесли на кінець червня попри попередню згоду основних політичних груп. Причиною стало колективне звернення всіх 17 болгарських євродепутатів, які звинуватили автора звіту, австрійського "зеленого" депутата Томаса Вайца, в упередженості на користь Скоп’є.

У листі йдеться про те, що Вайц нібито перебував під «неправомірним впливом» уряду Північної Македонії та ігнорував питання утисків болгарської меншини.

Томас Вайц у відповідь заявив, що його атакують за небажання піддатися тиску з боку болгарських політиків. За його словами, суперечка загострилася після того, як він відхилив їхню спробу зменшити акцент на македонській ідентичності в тексті звіту.

Болгарія тривалий час блокує євроінтеграцію Північної Македонії, звинувачуючи сусіда у фальсифікації спільної історії та запереченні болгарських коренів мови й ідентичності. Софія вимагає внесення змін до Конституції та освітньої системи Скоп’є.

Прем’єр-міністр Болгарії особисто телефонував президентці Європарламенту Роберті Мецолі перед голосуванням, намагаючись добитися відтермінування. У звіті, погодженому чотирма основними політичними групами, містилися заклики до захисту болгарської меншини від мови ворожнечі та злочинів на ґрунті ненависті.

Болгарські депутати також звинуватили Вайца в приховуванні зустрічей із північномакедонськими чиновниками та у витоку конфіденційної інформації. В офісі Вайца підтвердили затримку з оприлюдненням деяких зустрічей, але заперечили будь-яке особливе співробітництво з урядом Північної Македонії.

«Болгарські політики роблять усе можливе, щоб дискредитувати звіт — включно з наклепницькими кампаніями, фальшивими звинуваченнями у корупції та упередженості», — сказав Вайц. Він також повідомив, що отримував погрози після того, як його номер телефону був оприлюднений у соцмережах болгарських ультраправих.

На думку Вайца, ці кампанії мають на меті сповільнити вступ Північної Македонії до Євросоюзу.
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