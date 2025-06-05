Канцлер Німеччини: Трамп може зупинити війну проти України тиском на Москву

"Ми ще повернемося до цієї дискусії пізніше, щоб обговорити, як ми можемо діяти спільно - європейці та американці".

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив переконання, що президент США Дональд Трамп може зупинити російську загарбницьку війну проти України, здійснюючи тиск на Росію.

Про це він заявив під час зустрічі з Трампом у Білому домі, передає Укрінформ.

"Ми обидва погоджуємося щодо цієї війни та того, наскільки вона жахлива, і ми обидва шукаємо способи зупинити її якнайшвидше. Я сказав президентові перед тим, як ми сюди зайшли, що він є ключовою особою у світі, яка зараз дійсно може це зробити, чинячи тиск на Росію. Ми ще повернемося до цієї дискусії пізніше, щоб обговорити, як ми можемо діяти спільно - європейці та американці", - сказав Мерц.

"Я вважаю, що ми всі маємо обов’язок щось із цим зробити зараз, щоб зупинити цю війну після трьох із половиною років, що є справді жахливим", - додав він.

Мерц нагадав, що завтра - річниця D-Day (річниця висадки в Нормандії, - ред.), і він хоче поговорити з Трампом про "те, що ми можемо зробити спільно, і ми готові зробити все, що в наших силах".

"Ви знаєте, що ми надали підтримку Україні і що ми прагнемо посилити тиск на Росію, Європейський Союз це зробив, і ми повинні поговорити про це", – сказав Мерц.

"Ми поговоримо про це", – відповів президент США.

Як повідомлялося, раніше Трамп заявив, що буде "дуже, дуже жорстким", якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться найближчим часом. При цьому він додав, що "це може торкнутися обох країн, щиро кажучи, для танго потрібні двоє".