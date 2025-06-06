Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" не підтвердилося (виправлено)
Ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" не підтвердилося (виправлено)
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
ГоловнаСвіт

Адміністрація Трампа застосувала санкції до чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду

Безпрецедетний крок у відповідь на "переслідування союзників".

Адміністрація Трампа застосувала санкції до чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду
Міжнародний кримінальний суд
Фото: EPA/UPG

Білий дім оголосив про персональні санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду в Гаазі, яких звинувачують у "незаконних та необґрунтованих діях проти Америки та її близького союзника Ізраїлю".

Як пише Reuters, обмеження застосовано щодо служителів Феміди з Уганди, Перу, Беніну та Словенії. Вони причетні до рішень щодо розслідування ймовірних злочинів американських військових в Афганістані та ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галланта за звинуваченням у військових злочинах під час протистояння з ХАМАСом у Смузі Гази.

На початку другої каденції Дональда Трампа США вже вдавалися до санкцій проти МКС - тоді ініціатива йшла з Конгресу. 

У Міжнародному кримінальному суді американські санкції назвали "спробою підірвати незалежність інститутів правосуддя, які дають надію та справедливість мільйонам жертв невимовних злодіянь".
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies