Адміністрація Трампа застосувала санкції до чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду

Білий дім оголосив про персональні санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду в Гаазі, яких звинувачують у "незаконних та необґрунтованих діях проти Америки та її близького союзника Ізраїлю".

Як пише Reuters, обмеження застосовано щодо служителів Феміди з Уганди, Перу, Беніну та Словенії. Вони причетні до рішень щодо розслідування ймовірних злочинів американських військових в Афганістані та ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галланта за звинуваченням у військових злочинах під час протистояння з ХАМАСом у Смузі Гази.

На початку другої каденції Дональда Трампа США вже вдавалися до санкцій проти МКС - тоді ініціатива йшла з Конгресу.

У Міжнародному кримінальному суді американські санкції назвали "спробою підірвати незалежність інститутів правосуддя, які дають надію та справедливість мільйонам жертв невимовних злодіянь".