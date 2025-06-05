Естонія вислала росіянина через зв’язки з ФСБ

«З міркувань безпеки ми запропонували йому допомогу, щоб він міг повернутися на батьківщину», - повідомили у поліції.

Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії анулював дозвіл на проживання громадянина Росії Сергія Філатова через загрозу національній безпеці, пише Delfi.

«ФСБ встановила контакт із цим чоловіком. З міркувань безпеки ми запропонували йому допомогу, щоб він міг повернутися на батьківщину», — йдеться в повідомленні Поліції безпеки Естонії.

Естонські спецслужби не надали подробиць про характер зв’язків Філатова з ФСБ, але наголосили, що діють у межах превентивних заходів для захисту країни від загроз.