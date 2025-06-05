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Естонія вислала росіянина через зв’язки з ФСБ

«З міркувань безпеки ми запропонували йому допомогу, щоб він міг повернутися на батьківщину», - повідомили у поліції.

Естонія вислала росіянина через зв’язки з ФСБ
ФСБ
Фото: EPA/UPG

Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії анулював дозвіл на проживання громадянина Росії Сергія Філатова через загрозу національній безпеці, пише Delfi.

«ФСБ встановила контакт із цим чоловіком. З міркувань безпеки ми запропонували йому допомогу, щоб він міг повернутися на батьківщину», — йдеться в повідомленні Поліції безпеки Естонії.

Естонські спецслужби не надали подробиць про характер зв’язків Філатова з ФСБ, але наголосили, що діють у межах превентивних заходів для захисту країни від загроз.

  • Навесні з Естонії депортували ще одного росіянина, який був ультранаціоналістом.
  • Раніше естонська розвідка попереджала про спроби Росії вербувати українських біженців.
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