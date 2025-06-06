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Маск пригрозив вивести з експлуатації космічний корабель Dragon

Це може статись у разі скасування державних контрактів з компаніями Маска.

Маск пригрозив вивести з експлуатації космічний корабель Dragon
Ілюстративне фото
Фото: spacex.com

Ілон Маск відреагував на погрозу Трампа забрати державні контракти у компаній мільярдера.

“У світлі заяви президента про скасування моїх державних контрактів, SpaceX негайно почне виведення з експлуатації свого космічного корабля Dragon”, - написав Маск.

Перед тим президент США Дональд Трамп написав, що найпростіший спосіб заощадити мільярди доларів у бюджеті США – це припинити державні субсидії та контракти Ілона. 

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“Мене завжди дивувало, що Байден цього не зробив!” - написав Трамп.

  • Маск прокоментував проголосований Палатою представників законопроєкт про зменшення податків та зростання фінансування армії і міграційної служби -на його думку, це "величезна, обурлива, сповнена корупції та марнотратства огидна мерзота". 
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