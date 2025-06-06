Маск пригрозив вивести з експлуатації космічний корабель Dragon

Ілон Маск відреагував на погрозу Трампа забрати державні контракти у компаній мільярдера.
“У світлі заяви президента про скасування моїх державних контрактів, SpaceX негайно почне виведення з експлуатації свого космічного корабля Dragon”, - написав Маск.
Перед тим президент США Дональд Трамп написав, що найпростіший спосіб заощадити мільярди доларів у бюджеті США – це припинити державні субсидії та контракти Ілона.
“Мене завжди дивувало, що Байден цього не зробив!” - написав Трамп.
In light of the President’s statement about cancellation of my government contracts, @SpaceX will begin decommissioning its Dragon spacecraft immediately pic.twitter.com/NG9sijjkgW— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025
- Раніше Ілон Маск заявив, що Дональд Трамп є у “файлах Епштейна”, і тому їх не оприлюднили.
- Перед тим президент США Дональд Трамп визнав погіршення відносин з Ілоном Маском і заявив, що розчарований у мільярдері.
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Маск прокоментував проголосований Палатою представників законопроєкт про зменшення податків та зростання фінансування армії і міграційної служби -на його думку, це "величезна, обурлива, сповнена корупції та марнотратства огидна мерзота".