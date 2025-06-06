Маск пригрозив вивести з експлуатації космічний корабель Dragon

Це може статись у разі скасування державних контрактів з компаніями Маска.

Ілон Маск відреагував на погрозу Трампа забрати державні контракти у компаній мільярдера.

“У світлі заяви президента про скасування моїх державних контрактів, SpaceX негайно почне виведення з експлуатації свого космічного корабля Dragon”, - написав Маск.

Перед тим президент США Дональд Трамп написав, що найпростіший спосіб заощадити мільярди доларів у бюджеті США – це припинити державні субсидії та контракти Ілона.

“Мене завжди дивувало, що Байден цього не зробив!” - написав Трамп.

In light of the President’s statement about cancellation of my government contracts, @SpaceX will begin decommissioning its Dragon spacecraft immediately pic.twitter.com/NG9sijjkgW — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Раніше Ілон Маск заявив, що Дональд Трамп є у “файлах Епштейна”, і тому їх не оприлюднили.

Перед тим президент США Дональд Трамп визнав погіршення відносин з Ілоном Маском і заявив, що розчарований у мільярдері.