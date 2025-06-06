Суд зупинив постанову Трампа про припинення видачі віз для іноземних студентів у Гарварді

Федеральний суддя у США зупинив чергову спробу президента Дональда Трампа заборонити іноземним студентам вступати до Гарвардського університету.

Як пише CNN, тимчасовий заборонний наказ, виданий пізно в четвер окружним суддею США Еллісон Берроуз, з'явився через кілька годин після того, як університет закликав суддю втрутитися в екстреному порядку, щоб заблокувати постанову, підписану Трампом днем раніше. Ця постанова призупиняє дію міжнародних віз для нових студентів найстарішого та найбагатшого університету країни.

У короткому розпорядженні Берроуз йдеться про те, що якщо вона не втрутиться зараз, то університет "зазнає негайної та непоправної шкоди, перш ніж буде можливість вислухати всі сторони" щодо оскарження указу Трампа. Суддя заявила, що її розпорядження залишається чинним до подальшого рішення суду.

Суддя призначила слухання на середину червня, щоб розглянути аргументи щодо того, чи повинна вона блокувати прокламацію Трампа на невизначений термін.