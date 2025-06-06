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WSJ: Іран замовив у Китаю тисячі тонн інгредієнтів для балістичних ракет

Очікується, що партії перхлорату амонію прибудуть до Ірану найближчими місяцями і можуть стати паливом для сотень балістичних ракет, повідомили джерела.

WSJ: Іран замовив у Китаю тисячі тонн інгредієнтів для балістичних ракет
Фото: West Asia News Agency

Іран замовив у Китаю тисячі тонн інгредієнтів для балістичних ракет, повідомили джерела, знайомі з угодою, пише Wall Street Journal.

Очікується, що партії перхлорату амонію прибудуть до Ірану найближчими місяцями і можуть стати паливом для сотень балістичних ракет, повідомили джерела. Частина матеріалу, ймовірно, буде відправлена ополченцям у регіоні, пов'язаним з Іраном, включно з хуситами у Ємені, повідомило одне з джерел.

Іранська компанія під назвою Pishgaman Tejarat Rafi Novin Co. замовила інгредієнти для ракет протягом останніх кількох місяців у гонконгської компанії Lion Commodities Holdings Ltd., повідомили джерела.

Представник МЗС Китаю заявив, що Китай не знав про контракт.

“Китайська сторона завжди здійснювала суворий контроль над товарами подвійного призначення відповідно до законів і правил Китаю про контроль за експортом та його міжнародними зобов'язаннями”, ‒ сказав представник.

Іран шукає способи відновити свою так звану мережу ополченців “Осі опору” після того, як Ізраїль розгромив “Хезболлу” у Лівані та “Хамас” у Газі, а режим Асада впав у Сирії. Удари США та Ізраїлю по хуситах завдали шкоди можливостям групи, хоча вони, як і раніше, становлять загрозу Ізраїлю.

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Іран нещодавно передав балістичні ракети ополченцям шиїтів в Іраку, які можуть націлюватися на Ізраїль і сили США в регіоні, на який вони раніше нападали. Про передачу ракет раніше повідомляла газета Times of London.

Тегеран хоче зміцнити регіональних союзників і відновити свій арсенал, одночасно заглиблюючись у суперечливі переговори з адміністрацією Трампа щодо своєї ядерної програми. Іран продовжує розширювати свої запаси урану, збагаченого на рівні трохи нижче збройового, і виключив можливість переговорів щодо обмежень своєї ракетної програми.

“Час для рішення Ірану щодо ядерної зброї спливає”, – написав президент США Дональд Трамп у соцмережах.
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