Білий дім: Трамп і Сі, ймовірно, розмовлятимуть цього тижня

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, розмовлятимуть цього тижня.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на прессекретарку Білого дому Каролін Лівітт.
Вона виступила з такою заявою через кілька днів після того, як Трамп звинуватив Китай у порушенні угоди про скасування тарифів і торговельних обмежень.
Лівітт вже третій високопоставлений помічник Трампа, який прогнозує неминучу розмову між двома лідерами для врегулювання розбіжностей щодо минуломісячної тарифної угоди в Женеві, серед більш масштабних торговельних питань.
Наразі не було зрозуміло, коли відбудеться розмова між двома лідерами.
В свою чергу міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп і Сі Цзіньпін проведуть розмову “дуже скоро”.
- Американський президент Дональд Трамп звинуватив Китай у порушенні двотижневого тарифного перемир'я зі США, погрожуючи відновити "торговельну війну" між двома найбільшими економіками світу.
- Financial Tіmes писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує внести низку китайських компаній-виробників чіпів до чорного списку експортерів, але деякі чиновники хочуть відкласти цей крок, щоб не зашкодити укладенню довгострокової торговельної угоди з Пекіном.