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Білий дім: Трамп і Сі, ймовірно, розмовлятимуть цього тижня

Між США та Китаєм зараз складні відносини через торговельні мита.

Білий дім: Трамп і Сі, ймовірно, розмовлятимуть цього тижня
Фото: Kapital.kz

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, розмовлятимуть цього тижня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прессекретарку Білого дому Каролін Лівітт.

Вона виступила з такою заявою через кілька днів після того, як Трамп звинуватив Китай у порушенні угоди про скасування тарифів і торговельних обмежень.

Лівітт вже третій високопоставлений помічник Трампа, який прогнозує неминучу розмову між двома лідерами для врегулювання розбіжностей щодо минуломісячної тарифної угоди в Женеві, серед більш масштабних торговельних питань.

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Наразі не було зрозуміло, коли відбудеться розмова між двома лідерами.

В свою чергу міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп і Сі Цзіньпін проведуть розмову “дуже скоро”. 

  • Американський президент Дональд Трамп звинуватив Китай у порушенні двотижневого тарифного перемир'я зі США, погрожуючи відновити "торговельну війну" між двома найбільшими економіками світу.
  • Financial Tіmes писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує внести низку китайських компаній-виробників чіпів до чорного списку експортерів, але деякі чиновники хочуть відкласти цей крок, щоб не зашкодити укладенню довгострокової торговельної угоди з Пекіном.
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