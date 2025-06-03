Білий дім: Трамп і Сі, ймовірно, розмовлятимуть цього тижня

Між США та Китаєм зараз складні відносини через торговельні мита.

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, розмовлятимуть цього тижня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прессекретарку Білого дому Каролін Лівітт.

Вона виступила з такою заявою через кілька днів після того, як Трамп звинуватив Китай у порушенні угоди про скасування тарифів і торговельних обмежень.

Лівітт вже третій високопоставлений помічник Трампа, який прогнозує неминучу розмову між двома лідерами для врегулювання розбіжностей щодо минуломісячної тарифної угоди в Женеві, серед більш масштабних торговельних питань.

Наразі не було зрозуміло, коли відбудеться розмова між двома лідерами.

В свою чергу міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп і Сі Цзіньпін проведуть розмову “дуже скоро”.