Транспортний безвіз з Норвегією продовжили до кінця 2025 року.
"Триває робота над розширенням “транспортного безвізу” для українських перевізників. Продовжили лібералізацію вантажних перевезень з Норвегією до кінця 2025 року", – написав у телеграмі віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Це означає, що перевезення вантажів між нашими країнами і транзитом не потребують спеціальних дозволів, якщо транспорт відповідає стандарту Євро-5 або вище.
Кулеба нагадав, що це вже друге продовження домовленостей, досягнутих між країнами.
"Кожен підписаний документ, кожне продовження “безвізу” – це результат переговорів, довіри та партнерства. І я щиро вдячний нашим колегам з Уряду Норвегії за відкритість і підтримку", – зазначив політик і додав, що є чіткий фокус – розширення географії транспортного безвізу та створення сприятливих умов для роботи перевізників.
Сьогодні лібералізація діє з 35 державами, включно з країнами ЄС.
- Наприкінці квітня у Єврокомісії заявили, що не продовжуватимуть режим автономних торговельних заходів (АТЗ) для України після 5 червня.