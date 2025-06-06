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Транспортний безвіз з Норвегією продовжили до кінця 2025 року

Це вже друге продовження домовленостей, досягнутих між країнами. 

Транспортний безвіз з Норвегією продовжили до кінця 2025 року
Фото: investory.news

Транспортний безвіз з Норвегією продовжили до кінця 2025 року.

"Триває робота над розширенням “транспортного безвізу” для українських перевізників. Продовжили лібералізацію вантажних перевезень з Норвегією до кінця 2025 року", – написав у телеграмі віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Це означає, що перевезення вантажів між нашими країнами і транзитом не потребують спеціальних дозволів, якщо транспорт відповідає стандарту Євро-5 або вище.

Кулеба нагадав, що це вже друге продовження домовленостей, досягнутих між країнами. 

"Кожен підписаний документ, кожне продовження “безвізу” – це результат переговорів, довіри та партнерства. І я щиро вдячний нашим колегам з Уряду Норвегії за відкритість і підтримку", – зазначив політик і додав, що є чіткий фокус – розширення географії транспортного безвізу та створення сприятливих умов для роботи перевізників. 

Сьогодні лібералізація діє з 35 державами, включно з країнами ЄС.

  • Наприкінці квітня у Єврокомісії заявили, що не продовжуватимуть режим автономних торговельних заходів (АТЗ) для України після 5 червня.
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