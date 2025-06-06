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Інтерпол арештував 20 осіб у межах міжнародної операції про сексуальне насильство над дітьми

Арешти провели з березня по травень у рамках операції, яка охопила 12 країн. Її очолювала Національна поліція Іспанії у співпраці з Інтерполом та Європолом.

Інтерпол арештував 20 осіб у межах міжнародної операції про сексуальне насильство над дітьми
Фото: Інтерпол

Міжнародна поліцейська організація Інтерпол повідомляє про арешт 20 осіб у рамках масштабної міжнародної операції проти виробництва та розповсюдження матеріалів про сексуальне насильство над дітьми.

Про це повідомляють Euronews.

Арешти провели з березня по травень у рамках операції, яка охопила 12 країн. Її очолювала Національна поліція Іспанії у співпраці з Інтерполом та Європолом.

“Операцію було ініційовано Іспанією наприкінці 2024 року, коли спеціалізовані офіцери провели онлайн-патрулювання та виявили групи обміну миттєвими повідомленнями, присвячені поширенню зображень сексуальної експлуатації дітей”, ‒ йдеться у заяві Інтерполу.

Через Інтерпол та Європол іспанські офіцери попередили правоохоронні органи країн, де проживали ймовірні злочинці. Іспанська влада заарештувала сімох підозрюваних, зокрема медичного працівника та вчителя.

“Медичний працівник нібито платив неповнолітнім зі Східної Європи за відверті зображення, тоді як вчителя звинувачують у зберіганні та поширенні матеріалів про сексуальне насильство над дітьми через різні онлайн-платформи”, – йдеться у повідомленні Інтерполу.

В Іспанії в результаті обшуків, проведених поліцією, вилучили настільні комп’ютери, ноутбуки, мобільні телефони, планшети та цифрові пристрої зберігання даних.

Влада семи країн Латинської Америки затримала 10 підозрюваних, серед них ‒ вчитель у Панамі. Решта арештів провели у США та інших частинах Європи.

За даними Інтерполу, наразі встановлено особи ще 68 підозрюваних, і по всьому світу тривають подальші розслідування.
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