Євросоюз внесе зміни до правил компенсації на випадок авіаційних затримок

Країни Європейського Союзу погодили перегляд регуляцій щодо цивільної авіації, які передбачають компенсації пасажирам за рейси, які зазнали тривалих затримок.

Як пише The Guardian, мандрівники в ЄС зможуть розраховувати на відшкодування незручностей лише у випадку, якщо їхній короткотривалий рейс було перенесено на чотири години чи більше - раніше достатньо було й трьох годин. Для дальніх перельотів планку піднято ще вище - аж до шести годин.

При цьому Євросоюз хоче зобов'язати авіалінії платити більш щедрі компенсації для коротких польотів - від 300 євро замість 250. Натомість тривалі мандрівки в разі затримки стануть менш вигідними для власників квитків - 500 євро компенсації замість 600.

Організація захисту прав споживачів ЄС вважає, що нові правила спрямовані на послаблення відповідальності авіакомпаній за поганий сервіс, адже більшість затримок не перевищують 4 годин.

Цікаво, що пропозиції щодо змін до правил були внесені Єврокомісією ще аж у 2013 році, але їхній розгляд та погодження тривали 12 років.