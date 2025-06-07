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Євросоюз внесе зміни до правил компенсації на випадок авіаційних затримок

Виплат стане відчутно менше.

Євросоюз внесе зміни до правил компенсації на випадок авіаційних затримок
Фото: rmf24.pl

Країни Європейського Союзу погодили перегляд регуляцій щодо цивільної авіації, які передбачають компенсації пасажирам за рейси, які зазнали тривалих затримок. 

Як пише The Guardian, мандрівники в ЄС зможуть розраховувати на відшкодування незручностей лише у випадку, якщо їхній короткотривалий рейс було перенесено на чотири години чи більше - раніше достатньо було й трьох годин. Для дальніх перельотів планку піднято ще вище - аж до шести годин.

При цьому Євросоюз хоче зобов'язати авіалінії платити більш щедрі компенсації для коротких польотів - від 300 євро замість 250. Натомість тривалі мандрівки в разі затримки стануть менш вигідними для власників квитків - 500 євро компенсації замість 600. 

Організація захисту прав споживачів ЄС вважає, що нові правила спрямовані на послаблення відповідальності авіакомпаній за поганий сервіс, адже більшість затримок не перевищують 4 годин. 

Цікаво, що пропозиції щодо змін до правил були внесені Єврокомісією ще аж у 2013 році, але їхній розгляд та погодження тривали 12 років. 
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