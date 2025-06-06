Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
ГоловнаСвіт

США запровадили санкції проти іранської мережі "тіньового банкінгу"

Обмежувальні заходи торкнулися понад 30 фізичних та юридичних осіб.

США запровадили санкції проти іранської мережі "тіньового банкінгу"
прапор Ірану

США внесли до санкційного списку понад 30 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із трьома братами-іранцями, які відмивали мільярди доларів через міжнародну фінансову систему.

Про це повідомило американське Міністерство фінансів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У відомстві зазначили, що іранський режим використовує мережу тіньового банкінгу для обходу санкцій і переведення коштів від продажу нафти та нафтохімічної продукції. Отримані прибутки спрямовують на фінансування ядерної та ракетної програм Ірану, а також підтримку терористичних угруповань.

«Тіньова банківська система Ірану є життєво важливою артерією режиму, яка забезпечує доступ до нафтових доходів, переміщення коштів і фінансування дестабілізаційної діяльності», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За його словами, Вашингтон продовжить використовувати всі доступні інструменти, щоб завдавати ударів по ключових елементах цієї мережі.

У Мінфіні пояснили, що система складається з фінансових посередників, які забезпечують доступ підсанкційних осіб до міжнародної фінансової системи. Розрахунки здійснюються через іранські обмінні пункти та мережу підставних компаній за межами Ірану — переважно в Гонконзі та ОАЕ.

Оператори мережі створюють фіктивні документи й рахунки, щоб обґрунтувати платежі за товари, які перебувають під санкціями, а самі компанії — в юрисдикціях зі слабким наглядом, що дозволяє уникати перевірок.

США вважають, що через цю мережу представники іранського уряду розкрадали мільярди доларів, а її діяльність завдала шкоди іранському народу.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies