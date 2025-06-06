США запровадили санкції проти іранської мережі "тіньового банкінгу"

США внесли до санкційного списку понад 30 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із трьома братами-іранцями, які відмивали мільярди доларів через міжнародну фінансову систему.

Про це повідомило американське Міністерство фінансів.

У відомстві зазначили, що іранський режим використовує мережу тіньового банкінгу для обходу санкцій і переведення коштів від продажу нафти та нафтохімічної продукції. Отримані прибутки спрямовують на фінансування ядерної та ракетної програм Ірану, а також підтримку терористичних угруповань.

«Тіньова банківська система Ірану є життєво важливою артерією режиму, яка забезпечує доступ до нафтових доходів, переміщення коштів і фінансування дестабілізаційної діяльності», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За його словами, Вашингтон продовжить використовувати всі доступні інструменти, щоб завдавати ударів по ключових елементах цієї мережі.

У Мінфіні пояснили, що система складається з фінансових посередників, які забезпечують доступ підсанкційних осіб до міжнародної фінансової системи. Розрахунки здійснюються через іранські обмінні пункти та мережу підставних компаній за межами Ірану — переважно в Гонконзі та ОАЕ.

Оператори мережі створюють фіктивні документи й рахунки, щоб обґрунтувати платежі за товари, які перебувають під санкціями, а самі компанії — в юрисдикціях зі слабким наглядом, що дозволяє уникати перевірок.

США вважають, що через цю мережу представники іранського уряду розкрадали мільярди доларів, а її діяльність завдала шкоди іранському народу.