Трамп відкинув "мирну пропозицію" Маска

Під час спілкування з американськими ЗМІ президент США Дональд Трамп заперечив домовленість про розмову з бізнесменом Ілоном Маском для залагодження конфілкту, що виник між колись "найкращими друзями", як називали їх медіа.

Як пише The Guardian, Трампа заявив, що найбагатша людина планети "втратив глузд" і "має проблему". При цьому республіканець підкреслив, що навіть не думає про Маска і не збирається з'ясовувати з ним стосунки.

Президент пообіцяв переглянути бюджетні контракти з компаніями Маска, бо "це багато грошей". Він також рішуче відкинув твердження мільярдера про свою причетність до "списків Епштейна".