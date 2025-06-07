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Трамп відкинув "мирну пропозицію" Маска

Президент США не хоче розмовляти з колишнім соратником.

Трамп відкинув "мирну пропозицію" Маска
Ілон Маск та Дональд Трамп
Фото: PBS

Під час спілкування з американськими ЗМІ президент США Дональд Трамп заперечив домовленість про розмову з бізнесменом Ілоном Маском для залагодження конфілкту, що виник між колись "найкращими друзями", як називали їх медіа.

Як пише The Guardian, Трампа заявив, що найбагатша людина планети "втратив глузд" і "має проблему". При цьому республіканець підкреслив, що навіть не думає про Маска і не збирається з'ясовувати з ним стосунки.

Президент пообіцяв переглянути бюджетні контракти з компаніями Маска, бо "це багато грошей". Він також рішуче відкинув твердження мільярдера про свою причетність до "списків Епштейна"
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