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США та Китай готуються до торговельних переговорів у Лондоні в понеділок

Від США на переговорах будуть присутні міністр фінансів США Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік та торговий представник Джеймісон Грір.

США та Китай готуються до торговельних переговорів у Лондоні в понеділок
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Троє головних помічників президента США Дональда Трампа зустрінуться зі своїми китайськими колегами в Лондоні в понеділок. Вони мають провести переговори щодо врегулювання торговельного спору між двома найбільшими економіками світу.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що від США на переговорах будуть присутні міністр фінансів США Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік та торговий представник Джеймісон Грір.

Наразі не зрозуміло, хто представлятиме Китай. 

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Зустріч запланували через день після того, як Трамп провів телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

  • Лідери США і Китаю Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.
  • Цзіньпін закликав президента США скасувати “негативні” обмеження, які загострили торговельну напруженість між країнами. 
  • За словами Сі, Пекін виконує умови угоди, досягнутої в травні на переговорах у Женеві попри скарги з боку США щодо повільного скасування експортного контролю на рідкоземельні метали.
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