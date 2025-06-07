США та Китай готуються до торговельних переговорів у Лондоні в понеділок

Від США на переговорах будуть присутні міністр фінансів США Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік та торговий представник Джеймісон Грір.

Троє головних помічників президента США Дональда Трампа зустрінуться зі своїми китайськими колегами в Лондоні в понеділок. Вони мають провести переговори щодо врегулювання торговельного спору між двома найбільшими економіками світу.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що від США на переговорах будуть присутні міністр фінансів США Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік та торговий представник Джеймісон Грір.

Наразі не зрозуміло, хто представлятиме Китай.

Зустріч запланували через день після того, як Трамп провів телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.