Дуда обговорив з Трампом майбутнього президента Польщі Навроцького

Дональд Трамп та Кароль Навроцький в Овальному кабінеті, 1 травня 2025 року

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що мав “дуже добру” телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

“Головною темою була безпека Польщі та нашого регіону в контексті завершеного саміту B9 у Вільнюсі та майбутнього саміту НАТО в Гаазі”, - написав Анджей Дуда.

Також президенти обговорили питання збільшення рівня оборонних витрат державами-членами НАТО.

Крім того Дуда запевнив Трампа, що перемога Кароля Навроцького на виборах президента Польщі гарантує безперервність державної політики в її ключових вимірах.

Особливо це стосується сфери ”продовження чудових трансатлантичних відносин та тісної співпраці між Польщею та Сполученими Штатами, як інституційно, так і особисто з президентом Трампом”, наголосив президент Польщі.