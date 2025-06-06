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Дуда обговорив з Трампом майбутнього президента Польщі Навроцького

Дуда запевнив, що перемога Навроцького гарантує безперервність державної політики.

Дуда обговорив з Трампом майбутнього президента Польщі Навроцького
Дональд Трамп та Кароль Навроцький в Овальному кабінеті, 1 травня 2025 року
Фото: The White House

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що мав “дуже добру” телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

“Головною темою була безпека Польщі та нашого регіону в контексті завершеного саміту B9 у Вільнюсі та майбутнього саміту НАТО в Гаазі”, - написав Анджей Дуда.

Також президенти обговорили питання збільшення рівня оборонних витрат державами-членами НАТО.

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Крім того Дуда запевнив Трампа, що перемога Кароля Навроцького на виборах президента Польщі гарантує безперервність державної політики в її ключових вимірах.

Особливо це стосується сфери ”продовження чудових трансатлантичних відносин та тісної співпраці між Польщею та Сполученими Штатами, як інституційно, так і особисто з президентом Трампом”, наголосив президент Польщі.
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