​У Гонконзі показують оперу за мотивами сварки Трампа і Зеленського

На сцені Трамп висміює одяг українського президента та стріляє в нього із водяного пістолета.

За мотивами сварки Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Білому домі поставили оперу, яку показують у Гонконзі, де вона має величезний попит.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Reuters.

Опера називається "Трамп, близнюк президента". Драматург Едвард Лі написав цю комедію ще в 2019 році, але з того часу сюжет тричі змінювали.

У останній версії опери є сцена про замах на Дональда Трампа під час президентських перегонів та сварка Трампа і Зеленського у Овальному кабінеті.

"Трамп, близнюк президента" - це кантонська опера (багатовікова китайська форма мистецтва, яка поєднує спів, акторську майстерність, бойові мистецтва та вишукані костюми).

Крім того, кантонську оперу виконують під час особливих подій. Наприклад, у четвер, коли у театрі ставили прем'єра нової версії комедії, Дональд Трамп та президент Китаю Сі Цзіньпін розмовляли по телефону.

Сюжет опери

Остання постановка починається зі сну Іванки Трамп про те, що її батько має брата-близнюка на ім'я Чуань Пу, який живе в Китаї.

Коли Трампа викрадають інопланетяни з Марса, Іванка попросила Чуань на день прикинутися Трампом.

У іншому акті Трамп свариться із Зеленським через його одяг у Білому домі та стріляє в нього з водяного пістолета, а Зеленський вдає, що його поранили.

Виступи відбуваються на фоні фотографій із реальних подій.