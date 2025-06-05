Внаслідок чергової атаки росіян по Харкову згоріла палета з книгами видавництва “Крокус”

Внаслідок російського удару по Харкову знову постраждали книги.
Про це повідомляє видавництво “Крокус”.
“Друзі, маємо сумну новину. Унаслідок чергової атаки країни-агресора згоріла палета з нашими книгами на складі Нової пошти”, - йдеться у повідомленні.
Видавництво уточнило, що згоріли книги “Булькало” , “Булькало. Нові пригоди в маленькій країні над річкою”, а також “Койот Санрайз та її надзвичайна мандрівка”. Поки що ці книги тимчасово недоступні, але видавництво працюємо над тим, щоб вони знову з’явилися у руках читачів.
“Ми втратили частинку серця, вкладену в ці видання, але не втратили головного - віри, що світло обов’язково переможе”, - наголосили у “Крокусі”.
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Фонд "Відродження" анонсував надання видавництву Vivat термінового гранту.
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Більше читайте в матеріалі "Знищений «Фактор-Друк»: тут випускали кожну третю книгу в Україні".