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Внаслідок чергової атаки росіян по Харкову згоріла палета з книгами видавництва “Крокус”

Книги знаходились на складі “Нової пошти”.

Внаслідок чергової атаки росіян по Харкову згоріла палета з книгами видавництва “Крокус”
Внаслідок чергової атаки росіян по Харкову згоріла палета з книгами видавництва “Крокус”
Фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок російського удару по Харкову знову постраждали книги.

Про це повідомляє видавництво “Крокус”.

“Друзі, маємо сумну новину. Унаслідок чергової атаки країни-агресора згоріла палета з нашими книгами на складі Нової пошти”, - йдеться у повідомленні. 

Видавництво уточнило, що згоріли книги “Булькало” , “Булькало. Нові пригоди в маленькій країні над річкою”, а також “Койот Санрайз та її надзвичайна мандрівка”. Поки що ці книги тимчасово недоступні, але видавництво працюємо над тим, щоб вони знову з’явилися у руках читачів.

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“Ми втратили частинку серця, вкладену в ці видання, але не втратили головного - віри, що світло обов’язково переможе”, - наголосили у “Крокусі”.

  • Унаслідок удару загинули семеро працівників. Ще близько 20 були поранені. 50 000 книжок згоріли.

  • Фонд "Відродження" анонсував надання видавництву Vivat термінового гранту. 

  • Більше читайте в матеріалі "Знищений «Фактор-Друк»: тут випускали кожну третю книгу в Україні".
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