Внаслідок чергової атаки росіян по Харкову згоріла палета з книгами видавництва “Крокус”

Внаслідок російського удару по Харкову знову постраждали книги.

Про це повідомляє видавництво “Крокус”.

“Друзі, маємо сумну новину. Унаслідок чергової атаки країни-агресора згоріла палета з нашими книгами на складі Нової пошти”, - йдеться у повідомленні.

Видавництво уточнило, що згоріли книги “Булькало” , “Булькало. Нові пригоди в маленькій країні над річкою”, а також “Койот Санрайз та її надзвичайна мандрівка”. Поки що ці книги тимчасово недоступні, але видавництво працюємо над тим, щоб вони знову з’явилися у руках читачів.

“Ми втратили частинку серця, вкладену в ці видання, але не втратили головного - віри, що світло обов’язково переможе”, - наголосили у “Крокусі”.

Внаслідок російського масованого удару по Харкову 23 травня минулого року постраждала друкарня "Фактор-друк", в якій друкується більшість книжок видавництва Vivat.