Національна опера покаже прем’єру балету «Норовлива донька»

Фото: Національна опера України «Норовлива донька»

12 та 13 червня Національна опера України проведе прем’єрні покази балету «Норовлива донька» (La Fille mal gardée) на музику Луї-Жозефа Фердинана Герольда в хореографії сера Фредеріка Аштона. Музичне аранжування Джона Ланчбері, художнє оформлення сера Оскара Ланкастера. Балетмейстер-постановник – Жан Крістоф Лесаж, диригент-постановник – Віктор Олійник.

Цей балет був створений 1960 року для Королівського театру Ковент-Гарден у Лондоні на музику Фердінанда Герольда в оркестровці Джона Ланчбері. Це дотепна історія, сповнена гумору та енергії сільського життя. У центрі сюжету — селянка Марцеліна, яка мріє видати доньку Лізу за заможного нареченого Нікеза, сина багатія Мішо. Та Ліза вже закохана в бідного, але рішучого сусіда Колена. Хоч мати всіляко намагається завадити їхнім побаченням, Колен хитрощами пробирається до дому й ховається в коморі. Коли ж на урочисту заручини з'їжджаються всі гості, з комори замість нареченої виходить закохана пара. План Марцеліни зруйновано, і їй нічого не лишається, як дати згоду на цей несподіваний шлюб.

18 лютого 2024 року в театрі The London Palladium артист Королівського балету Великої Британії українець Іван Путров організував благодійний балетний гала-вечір Dance for Ukraine за участі провідних артистів Королівського балету та Національної опери України. За підтримки Івана Путрова та фонду Inspiration in Motion (фінансування та організація), а також завдяки сприянню Жана-П’єра Гаскета (правовласник хореографії) та The Frederick Ashton Foundation, постановка «Норовлива донька» увійде в репертуар Національного Балету України.

У виконавських складах в різні прем’єрні дні заявлені: Ілона Кравченко, Микита Сухоруков, Катерина Курченко, Володимир Кутузов, Олександр Габелко, Даніїл Сілкін, Клеман Гійом, Євген Логвиненко та ін.