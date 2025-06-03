Австрійське видання вигадало інтерв'ю з Клінтом Іствудом

95-річний актор ніколи не спілкувався з його журналістами.

Легендарному американському актору та кінорежисеру Клінту Іствуду 31 травня виповнилося 95 років - з цієї нагоди австрійське видання Kurier оприлюднило ексклюзивне інтерв'ю з митцем. Ось тільки сама голлівудська зірка заперечує факт спілкування з журналістами цього медіа.

Як пише The Guardian, матеріал Kurier швидко розібрали на цитати інші ЗМІ, адже у ньому Іствуд розповідав про підготовку до зйомок нового фільму та висловлював протест проти "ери кіноремейків та франшиз". Проблема в тому, що жодного цього слова актор не говорив.

Іствуд офіційно виступив із заявою, що інтерв'ю є "повністю сфабрикованим, абсолютним фейком". Він не давав інтерв'ю ані Kurier, ані будь-якому іншому медіа в останні тижні.

Видання, яке базується у Відні та має наклад близько 100 тисяч примірників, поки не прокоментувало ситуацію. Інтерв'ю на їхньому сайті досі у доступі.