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Австрійське видання вигадало інтерв'ю з Клінтом Іствудом

95-річний актор ніколи не спілкувався з його журналістами.

Австрійське видання вигадало інтерв'ю з Клінтом Іствудом
Клінт Іствуд
Фото: EPA/UPG

Легендарному американському актору та кінорежисеру Клінту Іствуду 31 травня виповнилося 95 років - з цієї нагоди австрійське видання Kurier оприлюднило ексклюзивне інтерв'ю з митцем. Ось тільки сама голлівудська зірка заперечує факт спілкування з журналістами цього медіа.

Як пише The Guardian, матеріал Kurier швидко розібрали на цитати інші ЗМІ, адже у ньому Іствуд розповідав про підготовку до зйомок нового фільму та висловлював протест проти "ери кіноремейків та франшиз". Проблема в тому, що жодного цього слова актор не говорив.

Іствуд офіційно виступив із заявою, що інтерв'ю є "повністю сфабрикованим, абсолютним фейком". Він не давав інтерв'ю ані Kurier, ані будь-якому іншому медіа в останні тижні. 

Видання, яке базується у Відні та має наклад близько 100 тисяч примірників, поки не прокоментувало ситуацію. Інтерв'ю на їхньому сайті досі у доступі. 

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