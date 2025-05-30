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Території культури

Завершено зйомки художнього фільму «Довженко» про молоді роки культового режисера

Фінальні сцени зняли в Одесі та на кіностудії ім.Довженка в Києві.

Території культури
Завершено зйомки художнього фільму «Довженко» про молоді роки культового режисера
Зйомки фільму «Довженко»
Фото: надано командою фільму

На Національній кіностудії ім. Довженка завершили знімання художнього фільму «Довженко» Костянтина Коновалова — масштабної кінороботи, присвяченої першим крокам у кіно режисера Олександра Довженка. Останні знімання відносились до сцени, де Довженко демонструє кадри зі своєї стрічки комісії з чекістів.

Зйомки фільму «Довженко»
Фото: надано командою фільму
Зйомки фільму «Довженко»

Зйомки фільму «Довженко»
Фото: надано командою фільму
Зйомки фільму «Довженко»

Зйомки фільму «Довженко»
Фото: надано командою фільму
Зйомки фільму «Довженко»

Дія стрічки переносить глядачів в Одесу 1926 року — місто джазу, балету й кіно. Тут юний Довженко намагається зняти свій перший фільм. Його мета — створити справжнє мистецтво. Але реальність диктує інші правила: НКВС вимагає пропаганди, а не пошуків краси. Завдяки підтримці близьких — письменника Юрія Яновського, балерини Іди Пензо та директора кінофабрики Нечеси — режисер знаходить сили чинити спротив. Разом вони наважуються зняти фільм, який не вкладається в рамки. 

Під час знімань фільму “Довженко” у кадрі працювала відреставрована кінематографічна техніка — аналогові камери, освітлювальне обладнання і механіка, що відповідає технічному рівню того часу. Костюми для фільму шили вручну, з використанням матеріалів, фактур і крою, притаманних початку ХХ століття. В Одесі знімали масові сцени за участі понад сотні акторів і місцевих жителів — площа міста була повністю стилізована під 1920-ті роки: з’явилися вуличні афіші, рекламні тумби, автомобілі та вітрини, оформлені відповідно до естетики того часу. Вуличний джазовий оркестр грав наживо, створюючи звукове тло безпосередньо під час зйомок. 

Зйомки фільму «Довженко»
Фото: надано командою фільму
Зйомки фільму «Довженко»

Зйомки фільму «Довженко»
Фото: надано командою фільму
Зйомки фільму «Довженко»

Зйомки фільму «Довженко»
Фото: надано командою фільму
Зйомки фільму «Довженко»

Зйомки фільму «Довженко»
Фото: надано командою фільму
Зйомки фільму «Довженко»

Зйомки фільму «Довженко»
Фото: надано командою фільму
Зйомки фільму «Довженко»

Команда фільму “Довженко”: Костянтин Коновалов (співавтор сценарію, режисер-постановник), Володимир Гуєвський (оператор-постановник), Дмитро Святкін (художник-постановник), Оксана Тімоніна (художник з костюмів), Сергій Маурін (художник з гриму). Сценарій створили Костянтин Коновалов, Сергій Тримбач, Максим Курочкін, Андрій Осіпов за участі Лілії Молодецької. Продюсерська команда: Ганна Дочева, Андрій Ногін, Юрій Калиновський, Ярослав Пахольчук, Вадим Махомед, Олексій Лимаренко, Іван Літуга. Креативний продюсер Андрій Дончик. Виконавчим продюсером фільму є Марія Семенова.

Фільм створено у співпраці Одеської кіностудії, Національної кіностудії ім. Довженка, компанії «Одеса Фільм Продакшн», компанії «Мейвен», у міжнародній ко-продукціі за підтримки Держкіно України. 

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Території культури
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