У Берліні відкрилася виставка "Антитекст" Харківського Літературного музею

20 травня 2025 року в Берлінському університеті імені Гумбольтів відкрилась графічна виставка “Антитекст” Харківського літературного музею.

Про це на своїй сторінці у фейсбук розповів Харківський ЛітМузей.

Посол України Oleksii Makeiev та президентка Humboldt-Universität zu Berlin Юлія фон Блюменталь відкрили виставку Літературного музею Харкова - Харківський ЛітМузей - Antitext - про знищення української еліти через репресії проти її культурних героїв та літературних текстів 20 травня.“Радянський союз, і тепер його наступниця Росія, не припиняє спроб знищити Україну і її культуру. Але митці не залишили Харків і продовжують творити під прицілом», зазначив посол України і запросив університет глибше вивчати Україну, приєднавшись до Глобальної коаліції українських студій.

зі сторінки Харківського ЛітМузею

Виставка розповідає про механізми нищення спільноти через репресії проти її культурних героїв та літературних текстів.У ХХ столітті в СРСР під жорсткою цензурою тоталітарного режиму було створено безліч способів тиску на українських митців і культурні інституції — щоби перетворити українську культуру на провінційну та вторинну щодо російської.

Сьогодні ця тема звучить по-новому — в контексті сучасної агресії Росії проти України.В умовах постійних обстрілів Харківський літературний музей евакуював найціннішу частину своєї колекції — заборонені радянською цензурою книги, документи, рукописи. Тому “Антитекст” принципово без експонатів — українські музеї ховають свої фонди, які знову під загрозою знищення.

Ще кілька років тому німецькому глядачеві довелося б пояснювати, де знаходиться Харків. Сьогодні це місто-мільйонник за 40 км від кордону з Росією стало відомим усьому світу через повномасштабну війну.

Здавалося б, місто, де переважно спілкуються російською, не буде чинити опір. Але харків’яни не пустили загарбників, зберегли міську інфраструктуру, проявили незламність і чітко заявили: Харків — українське місто.

Виставка “Антитекст” — спроба пояснити, чому російськомовне місто є українським. І що це означає.

Харківський літературний музей був заснований 1988 року — в епоху великих зрушень, коли падав Берлінський мур і здавалося, що імперія зла зникне назавжди. Після проголошення незалежності України в 1991-му музей почав збирати літературні артефакти, заборонені радянською цензурою, і відновлювати втрачену культуру — вже з української оптики.

Як впливає на покоління відсутність певних книг — порожнечі на полицях? Може, саме вона й позбавляє нас власного голосу, власної субʼєктності?